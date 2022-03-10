【灣區創業】當年涉醉駕兼背女友偷食遭TVB解約　羅鈞滿廣州創業做老闆開茶飲店

▲ 羅鈞滿北上發展多年，更開設茶飲店。

曾因連番醉駕和背女友偷食而被封「負評王」的羅鈞滿，於2016年跟無綫解約離巢，其後他選擇北上發展，可說絕迹香港娛樂圈。

原來羅鈞滿於廣州創業開設茶飲店，榮升老闆的他親自試茶，對於選擇於大灣區另闢財路。羅鈞滿接受TOPick訪問，他謂跟數名年青人合資開店，鈞滿說：「做生意相對做藝人來說，是比較易控制。」

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羅鈞滿日前於微博透露於廣州海珠區江南西開設茶飲店「茶運亨通」，當中他寫道：「大灣區打工人之創業奮鬥篇開張啦，「茶運亨通」帶著滿滿誠意和大家見面啦，每一款都是由推薦官本人悉心調製，只為調出大家最愛的味道！感謝到場支持的每一位粉絲和朋友。」

從他發佈的照片所見，開幕當天有不少人來捧場，羅鈞滿更獲粉絲索取簽名，身為老闆的他親自打點一切和沖茶。

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創立全新茶飲品牌

另外，羅鈞滿更透露數個月前已為開店作準備，經常跟團隊遊走「茶飲之鄉」江門之間，了解調製靚茶的秘訣，當中他寫道：「為了調製出大家最喜歡的茶，每天試三四十杯又如何！」

羅鈞滿接受TOPick訪問表示，跟廣州一班年輕人創立全新茶飲品牌。他說：「其實內地不同省市也有著地道的茶飲店，廣州亦都有一樣，尤其以檸檬茶為主打的更加多。雖然我們並非大資金大品牌，但係內地的營商環境可以容許不同的小店，或者我們這類想創立新品牌的人去嘗試。」

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計劃推出新歌

羅鈞滿續說，外賣生意發展蓬勃，加上外送服務成本較低，不少OL也喜歡叫茶飲外賣，故他們接到不少訂單。

說到是否做生意比當藝人較踏實？他說：「兩者都一樣，並非你付出多少就有回報，做生意要計算成本和宣傳費，相對較易控制，但都要配合大環境和運氣等；藝人就比較被動一點，好多時候要等機會。」不過羅鈞滿會兩者兼顧，剛簽約內地唱片公司的他打算出新歌。

其實羅鈞滿去年9月現身大灣區中秋電影音樂晚會《灣區升明月》，跟譚詠麟以及趙浚承合唱歌曲《朋友》，「失蹤」一段日子的他突然現身，令觀眾都感到十分意外。

▲ 羅鈞滿當年參與演出劇集《天與地》。

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浪子回頭重新出發

38歲的羅鈞滿為09年喺藝員訓練班畢業後，起初星運也不錯，相比起同期入行的藝人機會更多，入行沒多久就馮藉《天與地》、《點解阿Sir係阿Sir》、《護花危情》等劇集為人認識，後來參加了TVB選秀節目《星夢傳奇》兼打入五強，以歌手身份簽約了星夢娛樂。

星途發展順暢之際，羅鈞滿接連發生負面新聞，2015年羅鈞滿被拍到背著拍拖4年的「新聞之花」張文采到夜場偷會空姐，同年又爆出於韓國賣醉時偷影女生。

最後於當地扣留兩個月，翌年在港因醉駕而被停牌，近被外界封為「負評王」，有網友更以「做人別太羅鈞滿」暗嘲他。

之後羅鈞滿選擇北上發展，兩年前簽約藝能旗下。浪子回頭，專注在內地發展，去年更參與演出劇集《黑金風暴》。