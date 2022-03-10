【外傭檢疫】兩間外傭檢疫酒店轉為其他用途　已預約外傭須轉訂其他酒店或隔離設施

▲ 兩間外傭檢疫酒店轉為其他用途。（資料圖片）

政府今日（10日）宣布，原定為外傭指定檢疫設施的香港沙田萬怡酒店及華逸酒店將轉作其他抗疫用途。

發言人表示，現時已入住及已預約於3月18日或之前入住該2間酒店的外傭，會轉移至其他指定檢疫酒店接受檢疫。至於已預約於3月19日或以後入住該兩間酒店的外傭，僱主或職業介紹所須為外傭另行預訂其他指定檢疫設施╱指定檢疫酒店，原先已繳付的房費會全數退還。

上述2間酒店會逐一聯絡受影響人士，為現正入住或計劃將會入住香港沙田萬怡酒店或華逸酒店接受強制檢疫的外傭作出如下安排：

1. 正在香港沙田萬怡酒店進行檢疫的外傭，如強制檢疫令註明的完成檢疫日期為3月11日或之前，將繼續於原地完成檢疫。

2. 正在華逸酒店進行檢疫的外傭，如強制檢疫令註明的完成檢疫日期為3月19日或之前，也將繼續於原地完成檢疫。

3. 3月18日或之前原定入住香港沙田萬怡酒店或華逸酒店的外傭，政府會安排分別遷往香港東涌福朋喜來登酒店及香港銅鑼灣皇悅酒店繼續檢疫。相關外傭、僱主或職業介紹所無須另行為外傭預約繼續檢疫的房間。香港沙田萬怡酒店及華逸酒店會退回已繳付的餘下檢疫日子的房費，香港東涌福朋喜來登酒店及香港銅鑼灣皇悅酒店會逐一聯絡僱主或職業介紹所，收取餘下檢疫日子的房費。

4. 如外傭原定於3月19日或之後入住香港沙田萬怡酒店或華逸酒店，酒店會全數退回已繳付的房費。僱主或職業介紹所須另行預訂其他指定檢疫設施╱指定檢疫酒店。

據了解，香港沙田萬怡酒店及華逸酒店每位住客每晚費用分別為850元及700元。兩者均包括三餐膳食及其他費用。香港東涌福朋喜來登酒店及香港銅鑼灣皇悅酒店每位住客每晚費用分別為850元及680元。兩者均包括三餐膳食及其他費用。

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記者：黃穎津