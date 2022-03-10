【供港食品】蔬菜批發價已回落至平日水平　較今月初下降近一半

▲ 蔬菜批發價已回落至平日水平，較今月初下降近一半。（資料圖片）

政府發言人今日（10日）表示，昨日（9日）由內地進口本港的鮮活食品供應穩定，市民無須過分採購。

根據最新資料，昨日截至午夜，內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約2,100公噸，約為平日內地供應量九成。其中經由漁護署及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為764公噸，菜芯及白菜昨天的平均批發價每斤分別為7.4元及4.9元，批發價較今月初下降近一半，蔬菜批發價已回落至平日水平。雞蛋方面，批發市場供應繼續穩定充裕，過去一星期平均每日供應共400萬隻。

昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約44公噸，約為平日內地供應量的8成半，而活豬供應正常。昨日冰鮮家禽貨量約為12萬隻，而本地屠宰的活雞則近1萬隻，供應亦大致穩定。

食米方面，按政府要求，現時食米貯存商要儲備足夠市民15天的食用量存貨。業界表示除了政府規定外，一般也會儲存多一倍存貨，足夠本港市民一個月食用。近年來，本港的食米進口及食用量均維持穩定，約為每年320,000至330,000公噸。今年一月底食米的備存貨量，包括儲備存貨為30,400公噸。可以儲存的食品，如冷藏肉一般會有約3個月的庫存。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

HKET APP已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津