【烏克蘭戰爭】宮崎駿愛將捐助烏克蘭兒童　《再見螢火蟲》美術監督山本二三：反對入侵

日本國寶級動畫大師宮崎駿的御用畫師山本二三，在宮崎駿旗吉卜力工作室任動畫美術監督多年，分別參與宮崎駿作品《天空之城》、《幽靈公主》、《千與千尋》，以及另一大師高畑勳作品《再見螢火蟲》等。

畫功出眾的山本二三，特別對繪畫浮雲更具個人色彩，其繪製的雲朵更被日本動漫界譽為「二三雲」。

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透過作品反戰

山本二三在日前宣布義賣其畫作，捐贈烏克蘭，他在Twitter表示：「我反對俄羅斯入侵烏克蘭。我在想，能為烏克蘭人做些甚麼？前思後想，決定個人捐助予聯合國兒童基金會。或許，畫一幅畫賣掉，然後全額捐贈。」

現年68歲的山本二三生於長崎，在二戰時期，美軍在1945年在長崎市的浦上地區投下原子彈，數以百萬計平民傷亡，雖然山本二三在1953年出生，但他深刻地感受戰爭對平民的禍害。

他有份參與的高畑勳執導動畫電影經典作《再見螢火蟲》，就是講述第二戰時，一對年幼兄妹在戰火下成為孤兒的傷感故事，透過作品反戰。

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