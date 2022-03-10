【兒童染疫】確診者求醫遭拒家長無助　3歲半兒高燒中招獲仁醫看診港媽讚有醫德

▲ 有港媽分享其3歲半兒子高燒中招，幸獲一名兒科專科醫生看診。

第五波疫情嚴峻，確診數字持續高企，公立醫院不勝負荷，但不少私家醫院及診所都拒絕為確診者治病，甚至不接收出現發燒或上呼吸道徵狀的病人。有港媽分享其3歲半兒子高燒中招，幸獲一名兒科專科醫生看診，她讚揚對方有醫德。

該名港媽周二（8日）於facebook群組「肺炎媽媽自救寶寶區」發帖，表示3歲半的兒子晚上突然高燒，快速測試呈陽性，並連續兩日高燒40度，更令她擔憂的是︰

之前我個仔試過獅吼症，聽到佢呼吸聲麻麻地……

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登記至看病僅30分鐘內

港媽指港怡醫院兒科專科醫生沈澤安願意為確診者看病，而且兒子之前曾找他求醫，於是致電醫院預約，「9點打去12:30有得睇」。她解釋由於院方不容許發燒病人進入大樓，因此他們循急症室入。她分享求診程序，先填寫問卷、登記、量血壓、檢測血氧等。

現場人流不多，他們在室外地方等候，由登記至看病的過程僅30分鐘內。她講述沈醫生耐心地為兒子檢查︰

醫生面診檢查咗好耐，仲檢查埋鼻同喉嚨，耐心講解呢個病毒會有的反應、應該要點處理。

兒子經沈醫生診症後，她表示「我成個人安心晒」，丈夫更表明之後有事都要找沈醫生。她讚賞沈醫生「好有醫德」，希望發帖讓更多家長知道，還有醫生會為染疫兒童診治，希望可以幫到更多家長。她補充是次診金$850加$250藥費，獲發兩個退燒藥、感冒藥和咳藥。

沈澤安醫生︰千祈唔好喺屋企等死

兒科專科醫生沈澤安於周日（6日）在其facebook專頁發帖，提醒市民如果感到不舒服，即使發燒、快測呈陽性、確診，「唔好等個熱線打得通，唔好等白車，去睇醫生啦」。他強調並非每位確診者都是輕症，會自行痊癒，寫道︰

公立醫院急症室，就算人多，都始終係一條出路。私家醫院，如果九龍區搵唔到，過嚟香港島，有幾間都睇。千祈唔好喺屋企等死。

▲ 兒科專科醫生沈澤安提醒市民「千祈唔好喺屋企等死」。（facebook截圖）

TOPick致電港怡醫院兒科專科，希望能聯絡沈醫生作回應。接聽電話的職員表示，沈醫生正忙於應診，待有空才能回覆，至截稿前未獲回覆。

家長讚「令我喺疫情重見曙光」

家長網民感謝港媽無私分享，並讚賞沈醫生的仁醫行為，留言「很好的資訊，幫到一班擔心又無助嘅家長們」、「依家願意睇症嘅醫生，已經係好有醫德」、「沈醫生，全港媽媽都好感謝您」。原來不少家長的子女都曾是沈醫生的病人，他們一面倒大讚沈醫生是一位好醫生，點擊睇更多家長對沈醫生的評價︰

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責任編輯︰王明芳