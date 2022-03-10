【企圖行劫】葵涌食肆遭打劫東主發威嚇走賊人　警通緝年約40歲疑犯

▲ 葵涌一間食店發生企圖行劫案。

葵涌一食店發生企圖行劫案，昨日（9日）深夜11時許，一名男子到葵涌德大徑一間食肆買外賣，當付了100元紙幣給姓黃(60歲)男東主找贖後，趁其打開收銀機之際，該名男子突亮出鎅刀指嚇聲稱打劫，東主馬上關上收銀機，不甘被劫走進廚房取出菜刀，賊人見事敗奪門逃去，東主追出惟賊人已逃去無蹤。

警方接報到場，在附近兜截無果，證實食肆並無損失，現正通緝一名年約40歲男子，身高約1.7米，案發時身穿黑色及灰色間條長袖上衣、黑色短褲及黑色運動鞋，持有一把鎅刀。案件列作「行劫」案，交由葵青警區刑事調查隊第3隊跟進，暫未有人被捕。

事後該段企圖行劫片在網上流傳，網民紛紛表示該名賊人是新手，亦有人笑稱賊人「偷雞唔到蝕渣米」。

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記者：曾秋文