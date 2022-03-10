  • 20°C
香港時間 : 2022310日 (週四) 21:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【企圖行劫】警方拘35歲無業男涉昨日行劫小店　揭發他與另3宗便利店劫案有關

社會 20:06 2022/03/10

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

葵涌一間食店發生企圖行劫案。

葵涌一食店發生企圖行劫案，昨日（9日）深夜11時許，一名男子到葵涌德大徑一間食肆買外賣，當付了100元紙幣給男東主找贖後，趁其打開收銀機之際，該名男子突亮出鎅刀指嚇聲稱打劫，東主馬上關上收銀機，不甘被劫走進廚房取出菜刀，賊人見事敗奪門逃去，東主追出惟賊人已逃去無蹤。

警方接報到場，在附近兜截無果，證實食肆並無損失，通緝一名年約40歲男子，身高約1.7米，案發時身穿黑色及灰色間條長袖上衣、黑色短褲及黑色運動鞋，持有一把鎅刀。案件列作「行劫」案，交由葵青警區刑事調查隊第3隊跟進。

警方隨後展開深入調查，並於今日（10日）在長沙灣海麗邨，拘捕一名35歲姓陳的涉案男子，並檢獲一把約15厘米長的𠝹刀及其犯案時身穿的衣物。警方指，被捕男子與另外3宗便利店劫案有關，案發地點分別為紅磡、深水埗、大角咀。

警方指，疑犯有精神病記錄，包括抑鬱症及精神錯亂，需要長期服藥；幾個月前失業，相信犯案動機為錢。警方又提醒市民遇劫案時要留意自身安全，不要過分英勇反抗。

事後該段企圖行劫片在網上流傳，網民紛紛表示該名賊人是新手，亦有人笑稱賊人「偷雞唔到蝕渣米」。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文、李榮忠

相關文章

【私院治療新冠】九龍區4間私院不治療新冠病人　逾6間接受檢測呈陽性患者求醫
今日 12:37
【私院治療新冠】九龍區4間私院不治療新冠病人　逾6間接受檢測呈陽性患者求醫
【葵涌火警】葵涌貨櫃碼頭空地起火濃煙捲半空　疑為發泡膠箱燃燒
今日 11:40
【葵涌火警】葵涌貨櫃碼頭空地起火濃煙捲半空　疑為發泡膠箱燃燒
【騙取投資】騙徒聲稱霍啟剛參與合作項目騙取投資　霍啟剛澄清：不會以個人名義參與任何投資合作
今日 12:12
【騙取投資】騙徒聲稱霍啟剛參與合作項目騙取投資　霍啟剛澄清：不會以個人名義參與任何投資合作

你可能感興趣

【私院治療新冠】九龍區4間私院不治療新冠病人　逾6間接受檢測呈陽性患者求醫
今日 12:37
【私院治療新冠】九龍區4間私院不治療新冠病人　逾6間接受檢測呈陽性患者求醫
【葵涌火警】葵涌貨櫃碼頭空地起火濃煙捲半空　疑為發泡膠箱燃燒
今日 11:40
【葵涌火警】葵涌貨櫃碼頭空地起火濃煙捲半空　疑為發泡膠箱燃燒
【騙取投資】騙徒聲稱霍啟剛參與合作項目騙取投資　霍啟剛澄清：不會以個人名義參與任何投資合作
今日 12:12
【騙取投資】騙徒聲稱霍啟剛參與合作項目騙取投資　霍啟剛澄清：不會以個人名義參與任何投資合作
罪案 外賣 葵涌

最高瀏覽

【消毒槍】全城搶購納米霧化消毒槍　K Kwong警告：可致肺部永久纖維化
今日 11:58
【消毒槍】全城搶購納米霧化消毒槍　K Kwong警告：可致肺部永久纖維化
【疫下生活】港媽確診在家隔離14天照做家務　分享11招防疫法3子女未被傳染
13:56 2022/03/09
【疫下生活】港媽確診在家隔離14天照做家務　分享11招防疫法3子女未被傳染
【醫護控訴】伊利沙伯醫院員工大會醫護壓力爆煲　前主管激動落淚：同事捱得好辛苦
今日 10:15
【醫護控訴】伊利沙伯醫院員工大會醫護壓力爆煲　前主管激動落淚：同事捱得好辛苦