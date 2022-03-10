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【自私播毒】腦退化父染疫日日偷走出街　港女報警阻止不果︰佢賣樓罰款‎都要自由

親子 14:35 2022/03/10

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一名患有腦退化症的父親做快速測試呈陽性，仍每天偷走出街播毒。

現時每日確診人數以萬計，大部分市民都盡量留在家中避疫，但部分人未必做得到。一名港女在網上討論區上發文大呻，稱其患有腦退化症（失智症）的爸爸近日做快速測試呈陽性，惟連日來不斷偷走外出，阻止他出門時更反被爸爸揮拳打中，報警求助後仍未能勸阻他。

該名港女在「香港討論區」上以「陽性老豆堅持要出街 話賣樓交罰款都要出門口」為題發文，指出其父親患有腦退化症半年，其中一個病徵是變得頑固，即使快速檢測呈陽性，他仍堅持要每天落街取報紙和買早餐。

她憶述父親快測陽性第一日（5日）偷走落街，第二日全家人合力「撳住」不讓他外出，結果他在家跌倒，召喚了救護車將他送院，原以為可以讓他在醫院隔離，想不到父親在急症室等了一個通宵，醫生處方藥物後就讓他回家，而很快媽媽也被驗出陽性。

最新影片推介︰

直到第四日（8日），父親仍然堅持落樓，港女欲阻止時，卻遭父親揮拳打到，只好報警求助。警方其後在街上找到父親，「警告佢今次俾一次機會佢，唔罰款，但下次再出門口就要罰款，同有機會坐監。」沒料到父親回家後即揚言︰

我賣樓交罰款都要出門口，唔可以限制我自由！

港女聞言大感愕然，慨嘆父親「無自由毋寧死嘅決心大到咁」，就算不斷好言相勸也沒用，「我點講話佢咁做會嘢到其他老人家，其他老人家會死，類似嘅說話都無用。」

網民︰周街確診者

最後港女表示全家人已經確診，對父親已經「無晒計」，不知如何是好。不少網民批評其父親自私、冥頑不靈，但他患有腦退化症，也是無可奈何，惟有幫父親申報確診，自己見步行步，口罩戴好勤消毒。點擊圖片即睇更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳

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