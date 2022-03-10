【髮型屋重開】髮型屋今日重開即見人龍　顧客須打針及用安心出行

▲ 髮型屋今日獲准重開後，即有大批市民排隊輪候剪髮。（梁偉榮攝）

第五波疫情嚴峻，政府上月初將髮型屋等多個場地納入表列處所，並關閉至4月20日。惟港府本周二（8日）突然宣布，髮型屋獲准提前於今日（10日）重開，並在髮型屋全面實施「疫苗通行證」。

當局指，經考慮市民對相關服務有實際需要，而「疫苗通行證」實施後運作暢順，理髮店／髮型屋將可獲准重開並須全面實施「疫苗通行證」，進入或身處有關處所的人士須至少接種一劑新冠疫苗，顧客必須使用「安心出行」，而工作人員及顧客均須全程佩戴口罩。

髮型屋今日獲准重開後，即有大批市民排隊輪候剪髮。本報分別到位於將軍澳及坑口的髮型屋巡視，均發現人龍，門口至少有10多名市民排隊。

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記者：黃穎津