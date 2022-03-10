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【創新科研】港大團隊研實時視頻分析應用程式　可檢測人體活動及表情

社會 12:40 2022/03/10

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應用程式可以檢測人體的活動及臉部表情。（港大提供）

香港大學統計及精算學系數據科學實驗室團隊，研發出多個實時視頻分析應用程式，可檢測人體的活動和臉部表情，適合各類社福機構採用作看護監控，亦可協助醫護監察隔離病房內的病人。

港大團隊運用由萬維數碼人工智能有限公司（Marvel Digital AI Limited) 捐贈的邊緣計算AI芯片，研發出相關應用程式。團隊收集超過5,000多張圖像，讓應用程式可以檢測人體的活動，例如步行、跌倒、離開房間等；及臉部表情，例如哭泣、大叫等。

團隊指出，AI芯片適合應用於機器寵物、閉路電視等等，亦可應用於家居、托兒、護老中心、辦公室、商場及酒店中，作風險檢測和個人護理監控。團隊說。邊緣計算AI芯片的運算速度快，而影像分析只限在AI芯片上完成，不用在雲端上運行，用戶不用擔心安全和私隱問題。

應用程式可以檢測人體的活動及臉部表情。（港大提供）

他們舉例，應用程式可協助醫護監察隔離病房內的病人，例如即時得知病人求助，或實時報告病人離開病房或自行拔喉等行為，並協助安老院員工監測老年人跌倒、呼救等。

港大統計及精算學系科學實驗室副主任劉秀梅說，數據科學實驗室正研究一種新穎的並行分佈式人工智能算法，並計劃將其編寫於有關芯片中，以進行具有超強計算能力的實時大數據分析，相信是人工智能發展的一個突破口。

萬維數碼人工智能有限公司行政總裁馬志雄(左一) 與董事長李應樵(右二)；港大統計及精算學系系主任尹國聖（左二）與副主任劉秀梅博士（右一）。（港大提供）

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃悅晴

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