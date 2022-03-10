【疫下生活】家人中招居家隔離 資深空姐7招防疫法避免受感染

疫情下，「家有確診者」已由從朋友口中聽到，漸漸變成從自己口中告訴別人，我便是其中一人。

家中有人甚至是自己中招了，首要處理是如何消毒隔離，務求不感染他人。

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無論是任何原因不想或不能在短時間內住進隔離營，同住一室，香港居住環境普遍狹小，一屋又未必有兩個獨立洗手間，要做到成功居家隔離而家中成員不受感染，一家便要同心合力，以下總結了幾個好朋友成功的心得：

一、確診者待在獨立房間自我隔離，打開窗戶保持空氣流通。房內放空氣消毒機，長開二十四小時，也放一枝草本消毒噴霧，自我在房中消毒床鋪及接觸的物品。

二、確診者留在房間，應二十四小時戴上口罩。全屋人士亦全天候戴口罩，日間活動時每六小時便更換口罩。

三、如果只得一個廁所，確診者每次如廁前後，都必須打開窗戶或關窗使用抽氣扇，並以無毒性噴霧消毒廁所。家人盡量相隔半小時才進入洗手間，重點消毒：廁所板、沖廁掣、洗手盆及廁所門柄。

四、戴上及除下口罩、如廁前後都應洗手，勤洗手是避免沾上病毒的長勝將軍。

五、若確診者出現流鼻水或咳嗽，要把使用後的紙巾放進小膠袋，密封後再放進垃圾袋。房間有空位的話，便集合垃圾後才一次過處理。

六、房門外放置一張膠椅子作交收物資，包括一日三餐及生活用品，避免跟確診者直接接觸。房門位置及膠椅子要勤消毒，交收物資前後注意消毒洗手。

七、確診者待所有家人沐浴後才使用浴室，不留浴巾及牙刷在浴室，已穿的衣服另外包好，獨立高溫洗衣。

全文刊登《經濟日報》，原題是：「家有確診者」

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