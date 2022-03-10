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【第五波疫情】恒生銀行9間分行有員工確診　即日起暫停服務至另行通知

社會 14:40 2022/03/10

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6間分行由今日起暫停服務，直至另行通知。（資料圖片）

第五波疫情持續，各行各業服務受影響。恒生銀行今日（10日）表示，6間分行出現確診個案，由今日起暫停服務，直至另行通知。

6間分行分別是

  • 沙田分行
  • 元朗（教育路）分行
  • 紅磡分行
  • 九龍總行
  • 美孚新邨（蘭秀道）分行及優越理財中心
  • 元朗分行
  • 沙田第一城分行
  • 九龍灣優越及優進理財中心
  • 總行1樓(優進理財及一般銀行服務)*

恒生表示，銀行會為相關員工提供適切的支援及協助，為審慎起見，亦已安排在有關分行進行深層清潔及消毒，分行全部員工會被安排接受檢測，並會留在家中自我隔離以等候檢測結果。

另外，6間分行早前因應確診個案而暫停服務，會於今日恢復營業，所有返回分行提供服務的職員，已經檢測後結果呈陰性，銀行亦已在相關分行完成額外深層清潔及消毒。有關分行營業時間為周一至周五上午10時30分至下午3時，有關分行如下：

  • 尖沙咀分行
  • 漢口道分行
  • 新都城分行
  • 北河街分行
  • 旺角分行
  • 牛頭角分行

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃悅晴

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