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【聲夢JUNIOR】大熱Aster+Crystal跳勁舞　火拼唱家班Vocal Group

娛樂 13:57 2022/03/10

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大家活力十足。

TVB音樂真人騷《聲夢JUNIOR》，於上月27日播出首集後，本周日（3月13日）晚播出的《聲夢JUNIOR》第2集，Dance Group、Vocal Group及Band Group三組參賽者，將在組別專屬的助教及導師帶領下，進行訓練及MV拍攝，當中最令人期待莫過於是兩大熱門Aster及Crystal的Dance Group。

由Aster（劉芷君）、Crystal（梁善知）、Haily（梁栩寧）、Charlotte（繆昀希）、Jasmine（冼奕瑜）及Tate（伍梓瑜）組成的Dance Group，在助教Hugo（黃奕斌）、Aeren（文凱婷），星級舞蹈顧問及指導Sunny Wong帶領下，練習跳唱炎明熹（Gigi）去年參加《聲夢傳奇》時其中一首參賽歌《Bad Romance》，並拍成MV。

最新影片推介：Jeremy專訪

【聲夢JUNIOR】一文盡睇8大受關注參賽者　炎明熹讚Vici姚焯菲看好Aster

Dance Group努力拍攝MV

根據官方發布的最新宣傳照，6位青少年經三位導師指導後、成功蛻變並展現出別具青春活力的型格美，Crystal更拋開一貫的甜美風格、展現Cool爆自信感；而在節目開播前已憑《特務J》表演片段「先聲奪人」的Aster，在MV中會展示前手翻絕技，相當吸睛。

由Sunny Wong負責編舞的MV固然精彩，6位參賽者付出的努力及心血亦不容忽視。擁有多年編舞經驗的Sunny，雖十分痛錫6位青少年，但為了將眾人實力提升至最高點，Sunny要求亦相當嚴謹，單是6人動作的一致性，Sunny已花了大量時間調較。

即使到了拍攝現場還是一執再執、MV拍足大半天才大功告成，Sunny的緊張情緒才得以紓緩。難得的是6位參賽者雖然經歷了不少挫折、重複地反覆練習，兼且拍到一半已現疲態，但為了突破自己、莫負追夢熱誠，6人還是拿出無窮意志完成創舉。

【聲夢JUNIOR】兩大熱門Aster Lau+Vici率先跑出　一文盡睇《聲夢JUNIOR》參賽者資料

Aeren及Hugo落力打集

2位助教Aeren及Hugo亦為Dance Group擔任了強大後盾，Aeren主力6人心態及心理質素調整，Hugo則着重教6人如何放鬆，身為暖男代表的他更送上「打氣心意咭」，並親手在每張咭寫下6人不同的長處及短處；Hugo突如其來的打氣行為及祝福，讓6位小朋友相當高興，拍攝現場氣氛更為熱鬧。

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Vocal Group面對不少難關

第二集另一焦點則落在集合了不少演唱實力者的Vocal Group，由Kiele（鄧曉殷）、Caitlin（楊秉頤）、Vici（莊殷玥）、Nicole（張嘉悅）及Elsa（劉芷晴）組成。

5人在星級歌唱顧問及指導Christine Samson的帶領下，獻唱Gigi去年別具代表性的參賽歌曲《沒有你還是愛你》，5人更會挑戰自己獻唱A Cappella版（無伴奏合唱版）。

雖然五人經常爭取時間聚在一起苦練，但仍面對不少難關，挫折度不輸Dance Group。該組其中一大危機是Kiele及Vici同時面對咬字問題，Kiele因而在排練期間遭Eric Kwok狠批「好難聽」，Eric又指Vocal Group整體表現「完全唔及格」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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郭偉亮 歌手 聲夢傳奇 綜藝節目 娛樂機構 音樂節目 TVB

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