【防疫措施】港大研究前兩波疫情收緊防疫措施　晚市禁堂食對遏疫無影響

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本港第五波疫情去年底爆發，港府自1月7日收緊社交距離措施，餐飲處所當日起禁止晚上6時後的晚市堂食，至今措施仍然生效，為時已62天。港大公共衞生學院分析本港第三、四波疫情，推出防疫措施成效，認為當中晚市禁堂食效用成疑。

港大公共衞生學院於美國疾控中心(CDC)《新發傳染病》月刊發布文章，就本港2020年6月至10月第三波疫情，以及同年11月至去年3月的第四波疫情期間，政府推出的一系列社交距離措施，包括酒吧須關閉、限制餐飲食肆同枱食客人數、禁止現場表演及跳舞等。

文章提到，第三波疫情時，餐飲食肆自前年7月中起禁止晚市堂食至8月27日，其他防疫措施同日推出，但為時較晚市禁堂食更長；至於第四波疫情，由跳舞群組等多個超級傳播事件引發，港府再度收緊限聚令、同枱食客人數等防疫措施，逾一周後的12月10日，食肆再被禁晚市堂食。

團隊利用模擬模型，計算晚市禁堂食下對病毒繁殖率的影響，並假設措施於推出7日後才見效。結果發現，限制餐飲食肆同枱食客人數、限聚令等其他防疫措施，可減低病毒即時有效繁殖率(Rt)，唯獨禁晚市堂食卻未有同樣效果。

文章指出第三波疫情下，病毒即時有效繁殖率於2020年6月20日急增至4.5，即一名確診者可傳予4.5人；收緊措施後約一周，即下跌至少於1，變幅當中有53%受其他防疫措施推出影響，而禁晚市堂食對即時有效繁殖率下跌無影響。

至第四波疫情，病毒即時有效繁殖率於11月16日升至3.1，防疫措施生效後則下跌至約1，當中有4成受其他防疫措施推出影響。同樣地，禁晚市堂食對即時有效繁殖率下跌無影響。即使排除第三波引發的超級傳播事件因素，結果亦一樣。

團隊分析，社交距離措施可有效遏止本港第三波及第四波疫情，惟由於餐飲處所的食客量已受限制，晚市禁堂食措施則對控疫無影響；又認為如鼓勵食肆延長堂食時間，但仍限制食客人數，以防食肆內有大量食客聚集，亦屬控疫的合理措施。

不過文章亦闡明，難以排除如禁堂食措施較其他防疫措施更早推出，或是於高發地區實行，亦可對控疫有用；而病毒即時有效繁殖率的轉變，是個人行為轉變所致，包括避免到人多處，同時受確診宗數上升、推行多項防疫措施增加市民警覺性等相關。

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記者：陳正怡