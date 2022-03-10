【夫妻相處】 懶理食軟飯閒言娶張寶兒 袁偉豪深情剖白願意示弱太太話

▲ 袁偉豪深情剖白夫妻關係。

由林盛斌（Bob）主持的J2節目《人夫放假約出去滾》最新一集請來袁偉豪做嘉賓，袁偉豪在節目中深情剖白與太太張寶兒的夫妻相處之道，富家女出身的張寶兒娘家財力雄厚，估計有3億身家，自公開戀情開始，袁偉豪被外界冠以「食軟飯」之命，兩人的愛巢由外父出資給首期，以聯名方式斥資7千萬購入西貢清水灣一個豪宅，但他懶理閒言下娶張寶兒。

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袁偉豪在節目中大讚太太是一個比較有邏輯，有好多偉論及好理性的人，面對外間的閒言閒語，袁偉豪坦言與張寶兒互相扶持：

我搵到一個人我心靈上可以依靠，我可以喺佢面前做一個弱者。

袁偉豪更不介意做老婆奴，聽老婆說話：



其實做一個弱者，聽老婆話，有乜咁難啫？幾開心，幾舒服，其實我覺得女性make decision某程度上係比男性高一籌，不論係計錢又好，或者佢哋諗嘢嘅方式，係真係會比男人通一啲。



講到兩人性格上，袁偉豪自言自己較文靜，而張寶兒比較外向和活潑，跟他是一凹一凸：



又唔係好嘈，但佢每一樣嘢都係好真摰，將我的「爛gag」抬到好高，即使是無聊事都可以好開心。



追女食檸檬

談到追張寶兒經過，兩人是在2017年拍《打工捱世界II》撻著，在非洲日對夜對開始相處及談心，袁偉豪在非洲表白時卻慘被張寶兒派檸檬，並非一帆風順：



大家互相試探，傾吓人生，傾吓你鍾意聽咩歌，傾吓你會唔會想快手結婚，你點睇啊？講講吓，咁如果你做我背後嘅女人咁會點啊？佢冇答我。」當時「靜過太空」，場面尷尬。

後來返到香港後，兩人再加深認識，才確定男女朋友關係，袁偉豪大讚太太非常照顧他及他家人，覺得這個女生相當不錯。

談到為甚麼會結婚？袁偉豪坦言是不想再重蹈對上一次關係的覆轍：

本應想低調，但係因為記者朋友，或者某啲人報咗料，你都唔知點對策，喺事業上升期嘅時候，只能夠話我哋係好朋友。

而袁偉豪對上一段戀情是與岑杏賢的一段情，不過未知他是否到底談論岑杏賢，相信只有他本人才知道。

他續指：「好啦，到事業穩定，我選擇人生另一階段，我認拍拖，甚至介紹張寶兒：『呢個係我太太』，啲人就會比較，話我嗰時唔係咁講，明明上一個就好低調，依家呢個就曬恩愛……大佬呀…唔關我事，你哋想我點啫大佬？」

提到當年他是參加「2007年度香港先生選舉」得到冠軍後入行，不久就拍攝節目《舞動奇跡》，那是個個以為他是舞王，幫助了他很多，但其實當年袁偉豪比較怕跟人接觸，好少出聲，所以很少跟圈中人出去食飯，有時不如在家好好休息，他說︰「最main point係，其實啲人我唔熟，我都唔知有咩可以破。



工作忙碌未諗生B

婚後張寶兒都有自己的煩惱，她不只做幕前，又涉獵幕後的形象設工作，她要為自己的工作重新定位，特別是她婚後，袁偉豪說︰「佢會好疑問自己，究竟喺公司入面佢仲有冇一個位置俾到自己，啲人會唔會諗，其實佢都嫁咗啦，就等於好似我同佢結咗婚，佢都嫁咗畀張寶兒啦，使咩做啫？」以上種種，都要靠他們更加互相支持去克服。而對於生BB一事，兩人都認為工作太忙，暫時未有時間去組織3人家庭。

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責任編輯:陳麗薇