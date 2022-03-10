【串謀謀殺】涉串謀謀殺及藏有槍彈兩罪成　補習教師被判囚27年

▲ 涉案補習教師今於高等法院被判監27年。資料圖片

補習教師疑因不滿1名男子騙財及背叛他，聲稱要槍殺對方，並指使女侍應及兩名男子執行計劃，期間更曾到大埔廢棄學校試槍，最終未能成事。補習教師早前經審訊後被裁定串謀謀殺等罪成，今(10日)於高等法院被判監27年。法官判刑時指被告為始作俑者，屬指揮角色，被告聰明地利用他人作為步兵執行所有不法行為，法官指被告對社會造成威脅，須判以較長刑期監禁，就兩罪判入獄27年。



被告蘇翰韜(31歲)，報稱任職補習教師，早前經審訊後被裁定串謀謀殺及串謀無牌管有槍械及彈藥兩項控罪，控罪指他於2018年11月某日至12月31日期間，在香港與翟詠詩及其他身分不詳的人，一同串謀謀殺林靖峰；另被控於2018年3月某日至2019年1月1日期間在香港，與翟詠詩及其他身分不詳的人串謀無牌管有槍械及彈藥，即槍、滅聲器和彈藥。案中另1被告則經審訊後脫罪，翟則就無牌管有槍械及彈藥兩罪，被判監6年半。

▲ 案中涉及其中一支手槍。林育慧攝

法官判刑時指，被告為本案始作俑者，指示案中特赦證人、女侍應翟詠詩(20歲)執行所有不法行為，翟因受愛情蒙蔽而遵從執行，被告亦因此利用及操控她，並安排另外兩名男子參與其中。被告曾指示翟購買化學品，聲稱用作炸死事主用。同年12月底，被告與翟等人曾到大埔一廢棄學校試槍，被告向翟表示須向事主身體開槍，同日被告於機場擬前往日本時被捕，翟則於翌日被捕。

法官指被告聰明地將涉案槍彈儲存於翟的住所， 被告精心安排意圖殺害事主的計劃，並且藏有涉案3支槍、500發子彈及滅聲器，利用翟及兩名男子執行計劃，當中涉及使用滅聲器及槍彈數量均屬加重案件嚴重性，就串謀無牌管有槍械及彈藥罪，判監14年。

至於串謀謀殺罪，法官指翟年少無知，愚蠢地受被告操控，幸翟最終被捕，有關殺人計劃亦未能成功執行，警方亦及起回涉案槍彈，阻止有關計劃實行。法官指被告精心策劃，利用兩名男子及比她年輕10年的翟作為步兵，被告的角色為指揮官，須判以較長刑期，就串謀謀殺罪判監27年，兩罪同期執行。

控方早前於開案陳詞指，被告因不滿1名男子到處騙財及背叛他而動殺機，被告又曾於大埔1間廢棄學校試槍，並指使女侍應翟詠詩要對事主頭部開3槍、身體開3槍。補習教師於警誡下稱正在拍攝一部反社會電影，其後承認曾試槍，但並不知道有真槍，以及沒有意圖殺人，其後各人分別被捕。

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記者：林育慧