【缺血性中風】余子明患缺血性中風半身不遂 腦科醫生教判斷中風先兆3招減風險

▲ 余子明患缺血性中風半身不遂，坊間俗稱小中風。

藝人余子明於今年一月份在家中跌倒，此後活動能力大幅減弱，左邊身暫時癱瘓。家人送其入院後經醫生診斷，證實為缺血性中風；住院10日後醫院批准其回家休養。

余子明兒子Elvin接受傳媒訪問表示，爸爸出院初期要坐輪椅、食糊仔、口齒不清，但近日情況已好轉不少。爸爸現階段會願意做運動，配合物理治療及針灸；腳趾已恢復活動能力。同時，爸爸胃口變好，恢復不少精神，尤其是看到自己有份演出的劇集。同時都儘量照顧到自己基本日常，例如刷牙洗臉、進食等。

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▲ 香港腦科學會委員盛斌醫生教判斷中風先兆3招減風險。（資料圖片）

香港腦科學會委員盛斌醫生指，現時每4至5名中風人士中就有一人曾試過小中風，坊間俗稱的小中風，醫學稱為「短暫性腦缺血發作」，主要病徵包括臉部不對稱、說話含糊不清，肢體活動能力驟降（偏癱）等。而小中風徵狀於24小時內完全康復，快則在病發後1小時內已消失，由於徵狀持續的時間很短，有機會被患者忽略。

四字口訣判斷中風先兆

談（Talk for Speech） : 表達或說話有困難

笑（Smile for Face）：面部表情不對稱

用（Use for Arm）：一邊手腳無力

兵（SOS for Timely call for help）：即時請「救兵」，報警求助

醫生表示，不同病人有不同的徵狀，可以是四個先兆同時出現，或只得一、兩樣；徵狀可漸進式或一次過發生。有些中風由創傷造成，一些患者的結締組織較容易受損，輕微受創也可形成動脈剝離而中風，有醫學文獻記載， 感冒大力咳嗽、劇烈運動、甚至睡歪頸都可能引發動脈剝離中風。

3招減低中風風險

1. 改變生活模式：如定期運動、良好飲食習慣、戒煙、控制體重等。

2. 管理慢性疾病：家族有常見的都市病如糖尿病、高血壓、高血脂等，應定期做檢查。及早治療有助減低中風的風險。

3. 堤防心房纖維性顫動：導致中風的高危因素之一。是心律不整的一種，會導致心臟血栓的形成，當血塊離開心臟並流至腦部的血管時，就會引致中風。患者需服用抗凝藥物，有助減低中風機會。

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責任編輯：羅嘉欣