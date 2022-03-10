【SEN飛魚】嫲嫲見證孫仔登上國際泳壇摘金　自閉泳將黃漢彥：多謝阿嫲照顧我

▲ 傷健運動員黃漢彥在泳壇發熱發亮，很感謝嫲嫲一直支持及照顧他。

「多謝阿嫲如此辛苦照顧我」20歲SEN泳將黃漢彥想了想說了此話，在旁的嫲嫲聽了很安慰笑得樂開懷。黃漢彥是傷健運動員，登上多個國際泳壇奪獎無數，去年在全國殘運會更一人包攬5金，能有如此成績不容易，嫲嫲的悉心照料功不可沒。

黃漢彥有自閉症（Autism）、專注力不足及過度活躍症（ADHD），嫲嫲直言現時漢彥跟小時候截然不同，泳游發掘了運動才能之外，更改善了他無時停、不聽人說話等特質，大大提升自理能力。

▲ 傷健運動員黃漢彥由嫲嫲湊大。（湯致遠攝）

漢彥嫲嫲現年72歲，有8位孫仔女，黃漢彥是長孫，昔日會少許偏心他，因為同住外，亦花不少時間照顧他。漢彥讀幼稚園時，專家評估他為自閉症轉介讀特珠學校。嫲嫲跟漢彥爸媽起初以為只是男孩子難湊些，嫲嫲形容小時的孫仔︰

他不跟人溝通、不望人，自己鍾意去玩就去玩，那時湊他很勞氣，到他讀幼稚園，發現就算在學校也不聽講。

SEN孫仔無時停不聽話

確診孩子是SEN（ Special Educational Needs，特殊教育需要），為人父母當然不開心、擔心孩子將來。嫲嫲眼見兒子與新抱憂慮，加上他倆忙工作，決定分擔照顧漢彥，陪伴長孫成長。

此小朋友好好精力、不會累，過度活躍！要活動經常走來走去，我會跟工人姐姐帶他周圍走放電，例如去愉景灣、赤柱沙灘等。

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爸媽為兒子報游泳班，假期會帶他去游，黃漢彥約10歲時就加入了香港智障人士體育協會。問及何以漢彥游泳就會聽教，嫲嫲道出始末︰

別人不要他，一個團隊尤其帶隊外出，如不守規矩會搞亂整隊，他不守規矩被罰企。初初去到在C班沒那麼嚴，但上不到B班。死啦，我成日都好驚趕他出來，如不游水，不知道應該給他學甚麼⋯⋯

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險被踢出泳隊

有次嫲嫲接送漢彥練水，有位Miss說︰「咦，漢彥，點解你仲嚟，你無得游啦喎」，嫲嫲回應：「係呀？算啦，我們都來到，你給他游埋今次」。之後，教練見他們如此有恒心，酌情讓漢彥再游。

嫲嫲望向孫仔問「係咪呀？」，漢彥似不太記得。漢彥慢熱寡言，受訪大多單字短句回答，記者問他知道可能沒得游水，會否盡量聽話？他想了想說︰「都有㗎！」，再問後來知道可游水很珍惜嗎？他回說︰「係呀！」的確漢彥之後很投入，譬如打風黑雨都想外出練水，要家人打開電視向他解釋。

▲ 黃漢彥參加布里斯本2019 INAS 環球運動會。（圖片提供：香港智障人士體育協會）

13歲首次赴海外參賽

漢彥覺悟努力練水，蝶背蛙自四式皆精，在13歲更去美國第一次參賽，是海外泳賽的常客。他細數到過哪些國家參賽，英國、新加坡、澳洲、印尼 、杜拜⋯⋯

嫲嫲說他們一家都很著緊漢彥出賽，就算時差都會追看消息，不會錯過，而最難忘賽事是在澳洲舉行的「布里斯本 2019 INAS 環球運動會」，黃漢彥參加多個項目，在1500米自由泳摘銅，那場賽事盡顯運動員精神，嫲嫲被孫仔那股毅力感動，也心痛他「抽筋呀！幾慘」。

澳洲千五米那次，他抽筋仍可取到銅牌回來，好多人可能痛到會放棄，我覺得他真的最叻！

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小腿抽筋完成千米五賽事奪銅

當時比賽中段小腿抽筋，漢彥沒想過放棄，一心想著「繼續游，完成賽事」。他解釋喜歡游水的原因，「因為游水比較好，沒有那麼容易病，為身體健康些」，嫲嫲問開不開心，漢彥補充答開心，而獲獎引證自我，家人開心也是他游泳的動力。

在不受疫情影響時，漢彥每星期練7至8次水，每次3小時以上，有時上職訓要早退去練水，問他覺得辛苦嗎？他說辛苦，再問有想過不游？他斬釘截鐵回「無！」

▲ 「第十一屆全國殘疾人運動會」，香港隊共勇奪10金1銀6銅，黃漢彥奪5金。（相片提供：香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會）

全國殘運會摘5金

成績愈來愈好，去年在內地舉行的「第十一屆全國殘疾人運動會」，香港隊共勇奪10金1銀6銅，其中黃漢彥參加了5項比賽，全部奪金，成績彪炳。漢彥沒想過奪5金，說好開心，做好自己有90分 ，嫲嫲聽後︰

嘩咁高！我當然覺得個孫叻，但不敢給那麼高分，70、80分！希望他入到殘奧，他真的好想去。

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游泳的另一重要收穫是令漢彥成長。嫲嫲過了最辛苦湊孫仔階段很多年了，已很久不用管接送，大讚孫仔買東西甚麼都是自己去做。她回想昔日照顧孫兒很勞累，

我又要孭書包，又有拎輔助游水的用具，經常趕時間，最慘要去不就腳地方練水，行到很累。他游完水肚餓，買幾個麵包讓他邊行邊食，所有物品我拎著。

提升專注及自理力

漢彥在10年間不斷進步，包括專注及自理力，更乖巧氹得嫲嫲很開心，如現時20歲的漢彥行街也會拖著嫲嫲、自己出境比賽靠視像通訊聯繫家人。嫲嫲大讚︰

疫情前，他一年出埠很多次，自己執行李將一件件衫卷好，由媽咪檢查有否遺漏，再放在細袋中。另外，爸爸要他自己洗游泳物品學自理，不要給工人代勞，他練水回來，我叮囑他「抖一陣沖涼就洗埋啲嘢」，他會回應去做。

▲ 黃漢彥「沒有不可能的背後」是因為有嫲嫲一直支持。（香港電台影片截圖）

感激嫲嫲化身最強後盾

早前嫲孫接受「香港電台」《沒有不可能的背後》訪問，再問漢彥背後的力量，他慢慢數很多人支持，包括教練、爸爸媽咪、隊友等等，當然少不了嫲嫲。

多謝嫲嫲一直照顧我比較辛苦啦，所以呢次都好多謝嫲嫲。

嫲嫲甜在心望著說︰「乖啦，總之你努力就得，努力加油！」嫲嫲表示家人一直支持漢彥游泳，有共識只要他喜歡就行，直至沒有得游才作打算。

▲ 黃漢彥跟嫲嫲分享殊榮。（湯致遠攝）

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記者︰顏紫燕