【規劃測量】測量師學會換莊提10工作重點　成立裁定中心解決樓宇糾紛

▲ 香港測量師學會會長趙錦權。（測量師學會圖片）

香港測量師學會近來換屆，新任會長趙錦權表示，今屆學會重點工作包括10大範疇：

應用「標準金額」補地價機制至新界農地

學會認為目前的住宅供應量未能滿足需求，建議將「標準金額」補地價機制擴闊至所有新界農地，以釋放更多新界土地，並加快契約修訂及換地的申請處理時間，以增加房屋的供應量。

明日大嶼及北部都會區

學會土地政策小組會將就「明日大嶼願景」及「北部都會區發展策略」成立工作小組作研究，在基建設施、土地規劃、預算及成本、數據等方面，向政府提交意見。

「防疫抗疫基金」

建議政府續為受疫情影響的測量和建造業的企業提供「防疫抗疫基金」和「保就業」計劃，紓緩營運和行政壓力。

可持續發展

成立全新的房地產可持續發展工作委員會，務求於2050年前實現香港碳中和的目標，有需要時向政府就可持續發展及環境問題提供專業的測量意見。

促修訂建築物條例中的衛生條文

有鑑於疫情期間，多幢樓宇出現渠管傳播的情況，學會期望政府促進修訂建築物條例中有關衛生的相關條文，以確保條例符合現今情況，同時將關注樓宇維修相關議題。此外，建築測量組將成立「樓宇事務專家裁定中心」，協助公眾以訴訟以外的方法解決樓宇事務的糾紛，例如滲水、違例建築工程等，以節省時間及龐大的法律訴訟支出。

研究下調強拍門檻的相關研究

將於第二季發布《「強制售賣」概覽》，為受影響的業主提供資訊。

倡業界更廣泛地使用地理資訊科技

推廣地理資訊系統（GIS）、建築信息模擬（BIM）、無人機航拍、激光雷達掃描等技術，以加快新發展區的規劃與設計、基建工程的進度和舊區重建。

適時向政府提供規劃及發展的意見

規劃及發展組將關注北部都會區、市區重建及規劃發展進度，並適時向政府提供專業意見。

關注支援物業管理行業抗疫工作

建議政府推動防疫資助計劃，讓合資格的物業管理公司獲得資助。學會亦呼籲物管業界，盡快為前線人員提交抗疫支援計劃的申請。此外，現時不少物業管理的前線人員需要留家檢疫，導致缺乏人手，學會建議政府招聘更多人手以填保現時空。

向公眾及業界提供專業之測量資料作參考

工料測量組將公佈建築工程標準合同 （2022 版）、香港建築工程計量標準第五版，以及建築信息模型計算工程量的指導文件，分別為公眾及業界提供專業及實用的資料作參考。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳梓蔚