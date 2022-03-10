  • 25°C
香港時間 : 2022310日 (週四) 14:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Disney+電影】湯漢斯《木偶奇遇記》劇照首度曝光　相隔28與《阿甘正傳》導演再合作

娛樂 13:42 2022/03/10

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

《木偶奇遇記》

迪士尼於較早前公布將1940年上映之經典動畫作品《木偶奇遇記》（Pinocchio）拍成真人版，並由奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks）飾演木匠蓋比特（Geppetto）一角後，引起全球影迷討論。

今日（3月10日），迪士尼首度發布真人版《木偶奇遇記》劇照，當中湯漢斯所飾演木匠與木偶微笑相望。

最新影片推介：Jeremy專訪

與羅拔湛米基斯再合作

該片以湯漢斯為首的強大演員陣容外，真人版《木偶奇遇記》的幕後領軍人物亦為大家的焦點所在，因為這次是相隔28年後，湯漢斯再與《阿甘正傳》（Forrest Gump）的導演羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis）攜手合作拍攝真人版電影。

二人憑藉《阿甘正傳》（Forest Gump）奪得奧斯卡金像獎、金球獎影帝以及最佳導演殊榮，經歷多年於演技及製作上的磨練與進步，真人版《木偶奇遇記》必定會成為二人、以至全球觀眾心目中的新經典。

電影預計2022年9月於推出，在Disney+獨家上線。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【Disney+電影】迪士尼彼思新作探討青春期考驗　《熊抱青春記》裙腳女被欺凌突變小熊貓
16:18 2022/03/04
【Disney+電影】迪士尼彼思新作探討青春期考驗　《熊抱青春記》裙腳女被欺凌突變小熊貓
【黑白魔后】愛瑪史東演迪士尼經典反派　突破《101斑點狗》框框帶出世代矛盾
18:00 2021/05/28
【黑白魔后】愛瑪史東演迪士尼經典反派　突破《101斑點狗》框框帶出世代矛盾
【奧斯卡2022】網球姊妹花奮鬥史拍成電影　《王者世家》怪獸嚴父迫女兒成材
10:12 2022/02/23
【奧斯卡2022】網球姊妹花奮鬥史拍成電影　《王者世家》怪獸嚴父迫女兒成材

你可能感興趣

【Disney+電影】迪士尼彼思新作探討青春期考驗　《熊抱青春記》裙腳女被欺凌突變小熊貓
16:18 2022/03/04
【Disney+電影】迪士尼彼思新作探討青春期考驗　《熊抱青春記》裙腳女被欺凌突變小熊貓
【黑白魔后】愛瑪史東演迪士尼經典反派　突破《101斑點狗》框框帶出世代矛盾
18:00 2021/05/28
【黑白魔后】愛瑪史東演迪士尼經典反派　突破《101斑點狗》框框帶出世代矛盾
【奧斯卡2022】網球姊妹花奮鬥史拍成電影　《王者世家》怪獸嚴父迫女兒成材
10:12 2022/02/23
【奧斯卡2022】網球姊妹花奮鬥史拍成電影　《王者世家》怪獸嚴父迫女兒成材
湯漢斯 Disney＋ Disney 電影 荷里活 導演 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS）

最高瀏覽

【疫下生活】港媽確診在家隔離14天照做家務　分享11招防疫法3子女未被傳染
13:56 2022/03/09
【疫下生活】港媽確診在家隔離14天照做家務　分享11招防疫法3子女未被傳染
【全民強檢】全民強檢日期待京拍板　消息：押後機會大
09:01 2022/03/09
【全民強檢】全民強檢日期待京拍板　消息：押後機會大
【大S再婚】具俊曄抵達台灣接受隔離　徐熙媛丈夫親解光頭30年之謎
15:36 2022/03/09
【大S再婚】具俊曄抵達台灣接受隔離　徐熙媛丈夫親解光頭30年之謎