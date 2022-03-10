【Disney+電影】湯漢斯《木偶奇遇記》劇照首度曝光　相隔28與《阿甘正傳》導演再合作

▲ 《木偶奇遇記》

迪士尼於較早前公布將1940年上映之經典動畫作品《木偶奇遇記》（Pinocchio）拍成真人版，並由奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks）飾演木匠蓋比特（Geppetto）一角後，引起全球影迷討論。

今日（3月10日），迪士尼首度發布真人版《木偶奇遇記》劇照，當中湯漢斯所飾演木匠與木偶微笑相望。

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與羅拔湛米基斯再合作

該片以湯漢斯為首的強大演員陣容外，真人版《木偶奇遇記》的幕後領軍人物亦為大家的焦點所在，因為這次是相隔28年後，湯漢斯再與《阿甘正傳》（Forrest Gump）的導演羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis）攜手合作拍攝真人版電影。

二人憑藉《阿甘正傳》（Forest Gump）奪得奧斯卡金像獎、金球獎影帝以及最佳導演殊榮，經歷多年於演技及製作上的磨練與進步，真人版《木偶奇遇記》必定會成為二人、以至全球觀眾心目中的新經典。

電影預計2022年9月於推出，在Disney+獨家上線。