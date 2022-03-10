【NFT】Naughty Hamster推盲盒行善　夥茶匠送一年免費珍珠奶茶

▲ 本地團隊Naughty Hamster夥茶匠合作。

由香港團隊推出《Naughty Hamster》的NFT項目，首系列將於香港時間2022年3月14日下午8時，以0.08ETH一個的售價於官網正式公開發售。除了在計劃完成後有機會獨得55ETH（約港幣123萬元）外，項目更在今系列與茶匠合作，抽出幸運兒獲得一年份365杯免費珍珠奶茶。

項目望能與持有者共享成果，故特別提供不同福利予持有者。例如使用「Holder To Earn」的機制，於每月最後一日向持有者平分90%的版稅收入；將盲盒最少20%的收益進行抽獎，100名得獎者分別有機會獲得1ETH、0.5ETH、0.08ETH及0.03ETH；首系列的活動將由持有者參與及投選得獎者獲得三日兩夜雙人來回香港及台灣機票連住宿套票等等。

在整個項目完結後，團隊將撥出盲盒收益的五分一，於三個月內成立Naughty Hamsters慈善Dao，《Naughty Hamster》，幫助弱勢社群/動物。亦計劃於項目完結後半年推出《Naughty Hamster》手遊作元宇宙遊戲的試點，並根據遊戲的實際收益，向NFT持有者作不同程度的分紅。

項目負責人表示︰「我們正積極地為項目增加不同的賦能，為NFT持有者帶來不同的收益，同時將計劃中的主題訊息「愛與生命」傳揚，讓我們成為一個充滿愛與正能量的Dao！」

▲ 項目望能與持有者共享成果，故特別提供不同福利予持有者。

《Naughty Hamster》是一個有關於愛與生命的持續性項目，分別會推出10個系列，每系列共有500個由多個繪製部件隨機生成獨一無二的《Naughty Hamster》NFT收藏品，加上原始版「The First Hamster」，總數共5,001個。

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