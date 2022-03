【Blue Moon Day】張明偉執導邀Ah Gi擔任女主角　Charming Way+《造星IV》Ashi合製新歌

▲ 樂隊Charming Way與Ashi合作製作《Blue Moon Day》。 (大會提供)

憑TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》的George一角入屋的張明偉最近有新搞作,其樂隊Charming Way與ViuTV節目《全民造星IV》參賽者兼獨立樂隊小紅帽成員Ashi(曾善)合作,製作新歌《Blue Moon Day》。

《Blue Moon Day》MV由張明偉親自執導,並特意邀得從啱Channel轉到試當真的演出者Ah Gi(樊沛珈),聯同低音結他手AJ(李兆偉)擔任MV男女主角。

【Chill Club】張明偉被大台雪藏 與TVB未完約以樂隊名義現身ViuTV

最新影片推介:Jeremy專訪

「曾經陪你一齊追過夢嘅,有幾多位真係可以永遠留喺身邊?」

《Blue Moon Day》講述男主角AJ是一間Cafe的兼職咖啡師,但他其實有一個音樂夢,就是成為像Beatles一樣受人景仰的Rockstar。

無論是夾band或是去咖啡店探班,AJ的女朋友Gi在數年來一直都默默守護在他身邊支持他,希望有一天能見証他成功。

但Gi慢慢發覺,雖然很欣賞伴侶的堅持,但人始終都要面對現實。

▲ (大會提供)

「唔通真係成世住Band房,餐餐都食營多咩?」

終於,Gi相約AJ在露台說出了心底話......

對於AJ而言,曾經相愛的Gi從此只能活在他的回憶裡。

凡跟Gi有關的,都會勾起AJ的思念,就像她送給AJ的油畫「Blue Moon Day」。

而AJ的心情就像月亮週期一樣時好時壞,彷佛一到Blue Moon,對Gi的掛念就如潮汐漲升一般湧上心頭,令他難以釋懷。

連身邊的朋友也意識到他的失落,嘗試想方法幫他走出失戀陰霾。

▲ (大會提供)

「到底人需要幾多咖啡因,先能夠抵抗內心的憂鬱?」

AJ為Band友沖咖啡時,好像領悟到一些道理。

有些愁緒是無法抵抗,只能像細心調咖啡一樣,好好接受自己的情緒,調整好自己心態。

「Maybe all our memories belong to yesterday」

無論是酸是甜,好好珍藏在心底便已經足夠。

▲ (大會提供)

《Blue Moon Day》給大家的後話:

追夢已經夠難,仲要喺呢個時勢呢個疫情底下。唯有大家互相支持,一齊涯過呢段咁Blue嘅日子。