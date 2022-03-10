【香港回憶】古諮會贊成將香港大會堂升格為古蹟　雷生春及回教禮拜總堂同獲建議升格

▲ 香港大會堂或將升格為古蹟。（資料圖片）

古諮會今日（10日）舉行公開會議，討論政府古蹟辦建議，把3座一級歷史建築列為法定古蹟，包括香港大會堂、雷生春和回教清真禮拜總堂。古諮會經討論後，通過建議將以上3項歷史建築列為法定古蹟。

根據相關條例，如古蹟辦和古諮會均同意將以上建築列為法定古蹟，則可交由行政長官審批，及後藉憲報公告宣布該處為古蹟。

古蹟辦文物保育組執行秘書蕭麗娟表示，如香港大會堂、雷生春和回教清真禮拜總堂順利成為法定古蹟，將會成為本港最年輕的法定古蹟、首幢成為法定古蹟的唐樓和首幢成為法定古蹟清真寺。

古諮會委員李志苗表示，現時香港大會堂欠缺獨特的定位，年輕人缺乏到香港大會堂的誘因，希望未來如能成為古蹟，能加強活化。另一委員程美寶指，很多年輕人未到過大會堂，希望政府未來能加強推廣。

蕭麗娟表示，進行大會堂研究時，收集到很多資料，例如收集到大會堂開幕音樂會的記錄，未來會加強推廣。另外，亦會發掘更多大會堂故事，讓更多人認識大會堂。

古諮會委員史秀美指，自己有份參與活化雷生春，認為它代表了一個家族無償將歷史建築奉獻社會，是非常難得，支持其成為法定古蹟。

另一委員葉頌文則指，十分同意將雷生春列為法定古蹟，作為深水埗街坊對此建築很有情意結。他又指，雷生春亦是本港活化歷史建築上的好例子，希望政府未來著力講解背後的故事。

葉頌文又指，同意將回教清真禮拜總堂列為古蹟，但他認為市民大眾難以入內參觀，希望未來政府拍攝介紹影片，讓市民欣賞。

有委員則擔心，清真寺以西有空地，如未有劃入古蹟範圍，未來或有發展工程，擔心對古蹟有影響。另一委員游子安指，欣悉香港除中式廟宇和基督教教堂外，能有回教清真寺能成為古蹟，相信有文化意義。

古蹟辦文物保育組執行秘書蕭麗娟表示，未來會著力介紹以上建築，並用人情味為出發點講述當中故事。

3項歷史建築背景介紹：

香港中環愛丁堡廣場5號香港大會堂：

香港大會堂位於愛丁堡廣場，是本港第二所大會堂，在1962年3月2日正式開幕，由港督柏立基爵士主持儀式。

大會堂是首個向香港所有市民開放的多用途文娛中心，自開幕以來一直是舉行多項重大歷史事件的場地 ，例如五位港督的就職典禮。

大會堂採用簡樸的設計，着重發揮建築物的功能，是現代主義建築的例子。它由低座、紀念花園及高座組成，三者由有蓋行人走道連接。

低座設有音樂廳、劇院及展覽廳，而高座設有婚姻登記處、公共圖書館及演奏廳等。紀念花園及位於其中央的12邊形紀念龕，是為了紀念在第二次世界大戰中為保衞香港而犧牲的軍人和平民。

大會堂位於海旁，除了密封的表演場地外，建築師確保所有設施都可享有海港景觀，從而營造空間感。大會堂是少有及重要的現代主義建築，是香港標誌性的建築。

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旺角荔枝角道119號雷生春雷生春：

雷生春是一幢4層高的唐樓，位處荔枝角道119號。雷生春建於1931年，由九巴其中一名創辦人雷亮擁有。雷氏家族在地舖經營藥店，並居於樓上各層。

雷亮於1944年辭世後幾年，藥店結業。2003年， 雷氏家族將建築物贈予香港政府作保育之用，是首次業主將歷史建築捐贈給政府。

雷生春由建築師 W. H. Bourne 設計。建築物為新古典主義風格，帶裝飾藝術元素，有明顯的水平線條和大量古典元素，正立面採用弧形設計。

2012年，香港浸會大學將雷生春活化為中醫藥保健中心，並一直營運。雷生春除了重新用作醫療相關設施外，其原有建築面貌及花崗石柱、水磨石外牆、地磚和樓梯等構件均妥善保留。

雷生春見證了雷氏家族的歷史，包括他們經營的藥店在第二次世界大戰前後的經濟活動。

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中環些利街30號回教清真禮拜總堂：

回教清真禮拜總堂是香港歷史最悠久的清真寺，它建於1915至1916年間，由孟買商人哈吉．穆罕默德．埃薩克．埃里亞斯捐款興建，以取代原址的舊清真寺。

位於同一用地的舊清真寺建於1849年，為從印度來港的商人、船員、士兵、警察和獄警等的穆斯林，提供禮拜場所。

為應付香港日益增長的穆斯林社群，舊清真寺後來被拆卸，以可容納約400名會眾的回教清真禮拜總堂取代。

回教清真禮拜總堂以混凝土和磚建成，布局呈狹長長方形，沿東西向的軸線而建，正門位於東面，朝拜牆位於西面，朝向伊斯蘭教先知穆罕默德的出生地─沙地阿拉伯城市麥加的「克爾白」， 又稱「卡巴天房」。

回教清真禮拜總堂具豐富的伊斯蘭清真寺建築特色，例如宣禮塔蓋有圓拱頂，配以尖飾；正門門廊和禮拜殿入口的多葉形尖拱門；彩色玻璃窗上方的尖拱；禮拜殿中央的八邊形圓拱頂；朝拜牆上的米哈拉布；以及牆上的庫法體書法圖案。

在見證本港穆斯林社群的發展方面，回教清真禮拜總堂具有重大的歷史意義，至今仍然是香港穆斯林社群重要的禮拜和聚會場所。

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記者：陳梓蔚