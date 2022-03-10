【私院新冠治療】養和醫院每日設約40個視像診症名額　將於小西灣體育館提供暫託服務

▲ 養和醫院為輕症確診新冠患者提供門診及視像診症服務。（資料圖片）

本港第5波疫情令公營醫療爆煲，養和醫院早前宣布門診可供診治輕症患者，亦提供每日約40個名額的視像診症服務（即看：下一頁）。養和醫院副院長陳煥堂表示，本月7日至14日約150名預約病人中，有9成人表示有新冠病徵，會視乎所需增加診症名額，又透露將會協助政府提供暫託中心服務，地點為小西灣體育館，料有約160張床。

▲ 養和醫院副院長陳煥堂。（養和醫院提供圖片）

養和醫院副院長陳煥堂今日（10日）接受訪問時表示，有關診症服務在2020年4月起已啟用，主要供舊症病人或因新冠肺炎而不想到醫院覆診的病人使用，截至去年年底已服務約6千人。

鑑於第五波疫情嚴峻，視像診症服務已開放予新症的病人，現時每日由2名醫生為約40名病人診症。他表示，本月7日至14日的診症名額已滿，當中約150人中有9成人表示有新冠肺炎的病徵，包括咳、肚瀉等。有需要的人士要先在網上預約，如有空位最快可即日診症，而每次診金為320元至560元不等，醫生會根據病人的情況作出診症或發藥，如有需要可安排送藥服務，收費另計。

他又指，下周一起中環家庭醫學及基層醫療中心會暫時關閉，以騰出人手作視像診症，料可有多2至3名醫生加入，院方會視乎需求增加每日診症的名額。

不過，他提到視像診症有一定的限制，例如病情較急的病人不應使用視像診症，而部分家長亦會因為未能提供小朋友的體重等資料，令醫生處方藥物時會有所困難。他表示過往不少人透過視像診症成功得到治療，若醫生發現病人需要進一步的治療，例如需要作其他檢查等，就會終止視像診症，盡量安排病人到門診求醫。

此外，他表示院方在過去數波疫情中，一向全力支持政府及醫管局處理病人，包括為轉介病人提供剖腹、腫瘤手術、電療、化療等服務，又透露養和醫院將會協助政府提供暫託中心服務，地點為小西灣體育館，提供約160張床。

另外，他又表示曾聽過有醫院拒收的消息並感到抱歉，他稱早在疫情開始前，已根據政府的指引，指當有新冠病人求診時需通知衞生署衞生防護中心，並由中心帶走病人。不過，他表示醫院在本月已留意到不能再跟從指引，已啟用隔離病房接收新冠病人。

3月開始時已開始發現唔可以跟呢個指引去做，因發現後呈報之後都要唔能夠處理到，所以醫院已經設立左隔離病床。

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記者：郭詩詩