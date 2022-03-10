【基層長者】日日朝6晚11工作收不到疫情資訊　拾荒長者亂服藥不知確診後怎做

▲ 有一群拾荒長者每天長時間工作，收不到疫情資訊，不知確診、隔離指引。

第五波疫情嚴峻，不少市民為自己和親友準備藥物、糧食，在家隔離養病。不過，社會上有一群拾荒長者每天為生計勞碌，甚至長時間工作，根本收不到疫情資訊，更遑論預備物資。有非牟利機構發現，拾荒長者不知確診、隔離指引；有的道聽塗說亂服藥，有的則認為自己百毒不侵，忽略受感染的風險。

本港非牟利基督教機構新福事工協會「關懷貧窮學校」轄下的「拾平台」致力關懷拾荒群體。近日「拾平台」在其facebook專頁發文指，有數位拾荒長者問「拾平台」職員：「我（或親人）中咗招，咁點算呀？」職員表示，當我們以為所有人都在接收同樣的資訊時，拾荒長者因著每天營營役役的勞動，根本沒有閒瑕理會每天的確診數字和疫情動態，不太能掌握現時狀況。一些較新的疫情資訊，對他們來說可能是件新鮮事。

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未聞確診隔離指引

有次經過一名拾荒長者工作的位置，該長者告訴職員家人確診了。職員坦言感到錯愕，但明白對方每天也長時間工作，同時很少人與他們傾談，缺乏防疫資訊，呼籲有心人士多提醒他們。

他告訴同工他的家人確診了，同工第一個反應就是為何街坊仍在開工？原來他不知道同住家人確診，他自己是需要同樣留在家中隔離的，就是因為他每天工作的時間為朝六晚十一，根本沒有空閒接收確診隔離的指引。

職員慨嘆：

這麼多年街上的人都不會和他們傾談，沒人會告訴他這個城市發生甚麼事。同工只有著急地告訴他回家隔離和做好家中的防疫準備，還要張羅隔離的物資等。

道聽塗說亂服藥物

此外，亦有些拾荒長者道聽塗說亂服藥。「雖然他們沒有時間接收資訊，但有些街坊社交能力較強的，就會在社區收集情報。」不過，資訊太多太混亂，他們不知哪些方法適合自己。「這邊後巷有聽聞吃必理痛可醫好，那邊空地有人試過吃連花清瘟膠囊，對面保安員好肯定地說甚麼都不用吃，待在家中睡睡就會痊癒。」

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以為百毒不侵忽略風險

第三種遇到的情況是，有拾荒長者認為自己百毒不侵，忽略受感染的風險。「因為街坊們食鹽多過我們食米，這次疫情和這隻Omicron bb 在他們的人生經驗和閱歷來說，根本不值一提，而他們同時相信自己是百毒不侵的，原因是他們會解釋，每天工作面對垃圾廢棄物中無數的病菌都沒有事，區區一隻病毒又怎能奈他何？」

職員認為，需尊重他們的見解，但也得苦口婆心告訴他們防疫的重要。

拾荒長者在街上工作的環境，其實與清潔工友所面對的風險是相同的。

不懂上網不知有兩種疫苗可選

還有一種情況是，當他們決定接種疫苗時，竟不知有兩種疫苗可選擇。「拾平台」職員表示：「大部分拾荒長者還是在使用諾基亞時代的科技，對於網上操作的技能一竅不通，所有要在網上運作辦理的事情，街坊們都一籌莫展。 」

籲關心拾荒長者的情況

在職員協助下，有確診的拾荒長者已康復。「拾平台」表示，尚有更多個案不能盡錄，呼籲欲關心這群體的市民留意幾點：先聆聽他們接收了甚麼防疫資訊，然後向他們分析不同方法的好壞，沒有對錯，因每人體質狀況去評估衡量；不斷重覆提醒他們防疫保護自身的重要；確診後的處確和隔離指引（重覆提醒）；協助他們有關需要用上科技的事情；守望他們，與他們一起去面對，使他們內心平安。

內容獲「新福事工協會–拾平台」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣