【隔離設施】謝振中：由新田社區隔離設施起只設坐廁　盡量安排一個家庭居同一個房間

▲ 謝振中：由新田社區隔離設施起只設坐廁，盡量安排一個家庭居同一個房間。（資料圖片）

本港新冠疫情持續嚴峻，除了青衣社區隔離設施上星期開始運作，位於前新田購物城的社區隔離設施，昨日亦正式開始運作。保安局首席助理秘書長謝振中表示，青衣隔離設施現時的房間使用率約為八成，由於完成檢疫人士離開後，相關房間需要較長時間清潔消毒，所以設施使用率很難達至百分百。當局又收到市民反映，不習慣使用踎廁，所以由新田的設施開始，所有相關設施都會改為坐廁。

保安局首席助理秘書長謝振中今日（10日）出席電台節目表示，臨時社區隔離設施，硬件和格局大致一樣，同樣沒有獨立廁所，當局有收到市民反映，指不習慣使用踎廁，故由近日落成的新田隔離設施起，其他相關設施將改為只設座廁。

另外，他指會盡量安排同一個房間給一個家庭使用，但若房間供應緊絀，有可能會安排與非親友，入住同一個房間。

他又承認這些臨時社區隔離設施，目的是解燃眉之急，設施硬件上屬應急標準，本港人員亦欠缺管理大型社區隔離設施經驗，當局正招聘旅遊業界人士協助營運，相信情況會持續改善。

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責任編輯：李榮忠