【外賣素食】富豪酒店抗疫素食主打健康 訂購滿額免費送貨+曲奇禮盒【內附連結】

▲ 松茸素珍一品煲$188(圖片由酒店提供)

疫情期間，擁有強健體魄抗疫至為重要，富豪酒店便以健康素食為主題，推出全新「強身素食餐單」，匯聚多款菇菌菜式、造型精緻的點心、植物肉泰式美食，以及不同的套餐，為身體注入活力。消費滿指定金額可享免費送遞服務，於富豪酒店網上商店 訂購指定外賣美饌滿$1,000或以上，更可免費獲贈一盒原價$198的濃香曲奇四色賞。

富豪香港酒店首席中菜行政總廚楊嘉輝師傅，結集多年來烹煮素食經驗，率先於富豪金殿推出四十款的素食美點，包括頭盤、點心、燉湯、主菜、炒粉麵飯及甜品。

除了一些傳統素食食物，總廚特別設計了一些新穎的精緻美點，如造型討喜可愛的河畔金魚餃、香脆可口的八寶脆米粒等。同場亦有泰式口味的素食之選，包括原個菠蘿植物雞粒炒飯、泰式素肉生菜包 等，為素食菜式注入新元素、新滋味。

由於進食菇菌有助提升身體免疫力，廚師團隊精心設計多款菇菌菜式，包括刁草燉日本松茸竹笙湯，包含鮮菌的精華與豐富營養價值，因為松茸被稱為「菌中之王」，對提升免疫力具有很好的功效，而竹笙又名為「菌中皇后」，含有豐富的蛋白質。

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其他菇菌素食包括鮮甜又足料的松茸素珍一品煲、椰皇燉松茸摩利菌湯、石鍋松露野珍菌炆飯、乾燒雞髀菇等，是抗疫時刻飯桌上的滋味健怡佳餚。除了自選菜單，主廚特別設計三款強身素食套餐供選擇，即使在家也能享受別出心裁的素食盛宴。現於富豪香港酒店每單消費滿$1,500或$2,500，可分別享有免費港島區及九龍區外送服務。

富豪金殿強身素食套餐（二人，$488/$368外賣)

娥姐粉果、刁草燉日本松茸竹笙湯、泰式素肉生菜包、三杯杏鮑菇、鴛鴦椰菜花、石鍋松露野珍菌炆飯、清香馬蹄糕。

富豪金殿強身素食套餐（四人，$728/$558外賣)

素珍咸水角／田園素春卷、黑虎掌雞油菌松茸燉雪蓮子、泰式素肉生菜包、黑醋猴頭菇、松露芝香植物蟹餅焗鮮冬菇、椒鹽什菌、石鍋松露野珍菌炆飯、杞子桂花糕。

富豪金殿強身素食套餐（六人，$1,088/$828外賣)

香煎素鍋貼／野菌餃、蘑菇包、椰皇燉松茸摩利菌湯、泰式素肉生菜包、乾燒雞髀菇、茶燻素鵝、花菇淮山栗子炆百頁豆腐、咖喱猴頭菇豆腐、原個菠蘿植物雞粒炒飯、棗茸糕。

記者︰劉妙賢