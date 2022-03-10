  • 25°C
香港時間 : 2022310日 (週四) 15:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR成員】Edan正式入圍全球百大俊男　與姜濤+AK+教主齊衝出國際

娛樂 15:25 2022/03/10

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

Edan正式入圍爭全球百大帥哥。

MIRROR成員呂爵安（Edan）除唱歌外，更拍劇集《大叔的愛》及綜藝節目《膠戰》等，當中Edan的搞笑形象深入民心，認為他有才華兼幽默，人氣有增無減，更被大家力讚Edan是全能偶像。

最新影片推介：Jeremy專訪

【MIRROR成員】姜濤+Edan+AnsonLo衝出國際　入圍TC Candler全球百大俊男提名

​正式入圍「全球百大帥哥」排行榜​​​​​​

美國電影網站TC Candler每年年底都會公佈「全球百大帥哥」排行榜，當中MIRROR的姜濤、江𤒹生（AK）、盧瀚霆（Anson Lo）都入圍競逐排名，今日（3月10日）Edan亦成為第4位正式入圍的MIRROR成員。而Edan亦有在網上留言表示：「Thank You」。

不過旁邊則有一個「黑人O嘴」的圖案，不知是否他對於自己入圍感到有點意外？

    點擊圖片放大
    +8
    +7

其實Edan自參加ViuTV《全民造星》入行後，百足咁多爪的他身兼歌手、主持、演員和舞蹈家，其演出的劇集和節目都大受觀眾喜愛。

而這位新一代男神除擁有8級鋼琴造詣外，更有著高學歷，Edan為香港大學工商管理學（資訊系統）學士畢業，絕對是內外兼備的偶像。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【闔家辣】Edan君如Gigi合唱主題曲《辣到出汁》　 化身Q版卡通公仔集氣抗疫
17:32 2022/02/06
【闔家辣】Edan君如Gigi合唱主題曲《辣到出汁》　 化身Q版卡通公仔集氣抗疫
【MIRROR成員】姜濤+Edan+AnsonLo衝出國際　入圍TC Candler全球百大俊男提名
12:24 2022/02/11
【MIRROR成員】姜濤+Edan+AnsonLo衝出國際　入圍TC Candler全球百大俊男提名
【MIRROR成員】Edan新劇《i.SWIM》海報曝光　MIRROR+Jeffrey列男神陣吸Like
10:32 2022/03/09
【MIRROR成員】Edan新劇《i.SWIM》海報曝光　MIRROR+Jeffrey列男神陣吸Like

你可能感興趣

【闔家辣】Edan君如Gigi合唱主題曲《辣到出汁》　 化身Q版卡通公仔集氣抗疫
17:32 2022/02/06
【闔家辣】Edan君如Gigi合唱主題曲《辣到出汁》　 化身Q版卡通公仔集氣抗疫
【MIRROR成員】姜濤+Edan+AnsonLo衝出國際　入圍TC Candler全球百大俊男提名
12:24 2022/02/11
【MIRROR成員】姜濤+Edan+AnsonLo衝出國際　入圍TC Candler全球百大俊男提名
【MIRROR成員】Edan新劇《i.SWIM》海報曝光　MIRROR+Jeffrey列男神陣吸Like
10:32 2022/03/09
【MIRROR成員】Edan新劇《i.SWIM》海報曝光　MIRROR+Jeffrey列男神陣吸Like
呂爵安 ViuTV Mirror 組合 歌手 娛樂人物職業 演員 娛樂機構

最高瀏覽

【疫下生活】港媽確診在家隔離14天照做家務　分享11招防疫法3子女未被傳染
13:56 2022/03/09
【疫下生活】港媽確診在家隔離14天照做家務　分享11招防疫法3子女未被傳染
【大S再婚】具俊曄抵達台灣接受隔離　徐熙媛丈夫親解光頭30年之謎
15:36 2022/03/09
【大S再婚】具俊曄抵達台灣接受隔離　徐熙媛丈夫親解光頭30年之謎
【外貌之謎】陳凱琳曬可愛齊蔭童年照　媽媽親解子女似混血兒原因︰細個好白淨
13:24 2022/03/08
【外貌之謎】陳凱琳曬可愛齊蔭童年照　媽媽親解子女似混血兒原因︰細個好白淨