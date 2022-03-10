【MIRROR成員】Edan正式入圍全球百大俊男　與姜濤+AK+教主齊衝出國際

▲ Edan正式入圍爭全球百大帥哥。

MIRROR成員呂爵安（Edan）除唱歌外，更拍劇集《大叔的愛》及綜藝節目《膠戰》等，當中Edan的搞笑形象深入民心，認為他有才華兼幽默，人氣有增無減，更被大家力讚Edan是全能偶像。

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【MIRROR成員】姜濤+Edan+AnsonLo衝出國際 入圍TC Candler全球百大俊男提名

​正式入圍「全球百大帥哥」排行榜​​​​​​

美國電影網站TC Candler每年年底都會公佈「全球百大帥哥」排行榜，當中MIRROR的姜濤、江𤒹生（AK）、盧瀚霆（Anson Lo）都入圍競逐排名，今日（3月10日）Edan亦成為第4位正式入圍的MIRROR成員。而Edan亦有在網上留言表示：「Thank You」。

不過旁邊則有一個「黑人O嘴」的圖案，不知是否他對於自己入圍感到有點意外？

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其實Edan自參加ViuTV《全民造星》入行後，百足咁多爪的他身兼歌手、主持、演員和舞蹈家，其演出的劇集和節目都大受觀眾喜愛。

而這位新一代男神除擁有8級鋼琴造詣外，更有著高學歷，Edan為香港大學工商管理學（資訊系統）學士畢業，絕對是內外兼備的偶像。