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【院舍缺人】社署招臨時合約照顧員月薪3.1萬　小學程度須為永久居民

社會 15:06 2022/03/10

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本港不少院舍都爆發疫情。（資料圖片）

第五波疫情下，本港許多院舍爆發疫情，使原本就不夠人手的的行業百上加斤。社署日前發出非公務員職位空缺，招聘「臨時合約照顧員」，月薪為港幣31,150元，合約期3個月。入職條件要求，要有小學程度、能讀寫交班紀錄、可以操簡單粵語，有一年照顧經驗為佳。

根據招聘廣告，該職位一周需要工作六天，每日9小時，需要輪班工作。工作地點包括，為院舍住客而設的社區隔離/檢疫中心、暫託中心、安老院、殘疾人士院舍或其他僱主指定的地點。具體的工作範疇為，為確診、懷疑確診或被界定為緊密接觸者和其他有需要的長者、殘疾人士 (包括肢體傷殘 、失明人士、智障人士和精神病患者) 和幼兒提供日常生活起居照顧和個人衞生服務，如扶抱、餵食、洗澡、如廁、測量體溫等。 

招聘廣告並無寫明報名截止日期，招聘及聘任會以先到先得方式處理， 社署會盡快邀請申請人面談及向適合聘任者發出聘書，直至視乎實際需要聘請足夠照顧員為止。

【TOPick診症室】確診者親述改善徵狀止痛法 專家教3招紓緩染疫精神壓力

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：袁澍

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