【不可能任務】團隊失敗隊長譚俊彥自責　曾志偉探班打氣試舉25KG沙包

▲ 《不可能任務》

本周日（3月13日）晚播出的《不可能任務》Mission II第3集，繼續由譚俊彥（Shaun）率領關曜儁（Leo）、李思雅（Cindy）、伍富橋、余應彤、何泳芍Honey、鄔嘉駿及吳紫韻（Purple）組成的藝人隊，接受各項挑戰體能及腦能極限的任務。

Shaun除要獨自面對限時危機處理挑戰，還會夥拍7名隊友面對4公里間歇跑、及講求團隊合作的Command Task挑戰。

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譚俊彥自身難保

Command Task共有3個，分別為合力以腰部以下部分搬動重達18公斤的水樽、輪流踩數字、及以類似「以訛傳訛」的方式合力解決智力難題，難度系數更是與「Task」俱增；每個Command Task均有特定規限及指示，只要其中一名藝人記錯指令，即要全組受罰。

由於所有規限及指示均十分複雜，故此藝人隊挑戰期間不斷出錯，就連隊長級的Shaun也自身難保。

Shaun先因自己未有詳盡表達所有指令，令Honey一開波即犯下低級錯誤遭考官訓話，之後又因Cindy等畀錯貼士令自己也犯下低級錯誤。

在最後亦是最難的Command Task，Shaun因記漏了一點令隊員們辛苦全力完成的行動宣告失敗，慘令全組努力付諸流水，Shaun事後亦大感自責：「就係一點咁小嘅錯，令到大家都Fail咗。」

曾志偉探班

另外，無綫娛樂新聞台早前直擊無綫總經理（節目內容營運）曾志偉親身前往探Mission II班。

志偉除大讚8位藝人超級厲害，還以自身經歷勉勵一眾後輩：「今次係咪好大考驗？（好難忘）人生就係要咁，我哋拍戲都係，我哋拍嘅時候哩，永遠你記得就係最辛苦嗰部，拍緊嗰時你會覺得呢種經歷永遠都唔好再返嚟，但嗰樣亦係你最開心嘅嘢，因為呢啲就係你人生活到幾多歲都仲可以拎出嚟講嘅嘢。有時唔係畀錢就搵到人訓練你，所以我覺得係好好嘅經驗。」

貪玩的志偉更即場挑戰試舉25KG沙包，雖然「舉重」過程志偉略見腳步不穩，但依然不忘搞笑謂：「呢個拎番TVB，啲藝人搞唔掂，就罰佢哋舉住嚟跳，好重呀真係。」