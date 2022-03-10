【齊心抗疫】 港安醫療中心推450元專科診症連藥物　盼紓公營醫療壓力

▲ 港安醫療中心提供$450診金連5日基本藥物專科門診服務助分擔公立醫療重壓。(受訪者提供)

第五波疫情嚴峻，公營醫療不勝負荷，專科門診及非緊急手術的輪候時間大為延長。港安醫療中心─太古坊為分擔公營醫療重壓，舒緩政府專科門診輪候病人延醫之苦，特推出$450專科門診優惠，費用已包括診金及最多5天基本藥物，額外藥物亦有8折。同時，此計劃有社企 Cookie Smiles 及 Jo Soo-tang資助首 250 名額，受資助後只需支付$50便可接受此項服務。

港安醫療中心專科放射診斷檢查（如Ｘ光、超聲波）、内窺鏡檢查（如胃鏡、大腸鏡）及日間手術服務（如白內障手術套餐折後價HK$19,380）等，亦有85折優惠。 率先提供優惠的七個專科包括心臟科、骨科、外科、泌尿科、腸胃肝臟科、眼科及婦產科。

另外，如需要接受進一步檢查或治療，港安醫療中心可將個案轉介至香港港安醫院—司徒拔道及香港港安醫院—荃灣，並可享有7折至85折優惠不等的專科檢查及醫療服務，例如香港港安醫院—荃灣提供心臟科心導管檢查以及冠狀動脈介入治療（通波仔）。而檢查服務優惠方面亦同樣可享用政府轉介優惠，包括磁力共振（MRI）、正電子電腦掃描（Pet-CT）等。另外，香港港安醫院—司徒拔道則提供小腸氣手術、全膝/髖關節置換手術等。

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責任編輯：洪芷晴