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【提早暑假】全民檢測未有時間表　港媽批提早暑假失意義︰不如Zoom返啦

育兒經 17:45 2022/03/10

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有港媽指全民檢測未有時間表，提早暑假則失去意義。

政府早前宣布全港中小幼提早於3至4月放暑假，以便徵用校舍作檢疫、隔離或疫苗接種中心。不過，行政長官林鄭月娥昨日（9日）指全民強檢仍在規劃中，當局會考慮何時實施才達最佳效果，目前並非優先工作。有港媽於網上討論區指，全民檢測未有時間表，提早暑假則失去意義，希望能讓學生上網課。

該名港媽昨日（9日）於網上討論區「親子王國」，以「如果唔係3月做全民強檢，做咩仲放『暑假』」為題發帖，表示「都已經反咗口咁多次，不如Zoom返啦，反正睇來4月尾都冇得面授」。她稱子女本周一開始「放暑假」，這幾天都只能困在家中，學校不再Zoom上網課，連與同輩僅有的交流都沒有了。她不滿政府的做法︰

又改口風，一延又唔知延到幾時，家長真係好無奈。其實政府借校舍作特別用途，區議會選舉都有，但都唔使停咁耐。

最新影片推介︰

冀學校恢復網課

現時全民檢測未落實日期，小朋友卻要提早放暑假，再到8月12日放假，9月又開學，期間只有兩星期左右，「要chur到聖誕節先有長假期，呢代小朋友好慘」。她認為家長現在被迫外找Zoom課程，如果學校恢復網課可以保持學習進度。

我唔介意佢過多個禮拜恢復網課，等小朋友7月尾起碼可以放下假，透下氣。今次真係玩死……

她表示「老師仲慘」，有朋友任職小學老師，在政府召開記者會時才知道要提早放暑假，「人人以為佢公布前有諮詢學校，原來冇㗎」。而且消息一出，朋友隨即收到家長很多問題，但校方要等教育局指引。

家長怨聲載道︰俾政府玩殘

網民對此紛紛討論，家長都怨聲載道，批評政府處理不當，留言「學校、老師、學生、家長全部俾政府玩殘」、「都唔知放嚟做乜？本身係諗住檢測先放假，而家都唔知做緊乜」、「政策朝令夕改，政府嘅決定影響晒全港學生，唔該深思熟慮後先行」。點擊睇更多家長意見︰

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責任編輯︰王明芳

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