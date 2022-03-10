【支援醫護】沙田凱悅酒店100間房醫護免費住　新世界捐贈10萬套快速檢測包

▲ 下沙田凱悅酒店近100個房間，供醫院管理局的前線醫護人員免費入住。

本港疫情持續嚴峻，各行各業均推出不少抗疫支援，對抗疫情。新世界發展今日（10日）宣布，撥出集團旗下沙田凱悅酒店近100個房間，供醫院管理局的前線醫護人員免費入住。另外，再捐贈10萬套快速抗原檢測包及3,000個血氧計。

新世界發展行政總裁鄭志剛表示，現時為抗疫的最關鍵時刻，第五波疫情令感染人數大幅飆升，前線醫護人員不分晝夜守護生命的同時，亦要擔心家人的感染風險。他說，衷心感謝前線醫護為病人的無私付出，期望入住酒店的醫護人員能夠好好休息。

醫院管理局表示，感謝新世界撥出部分酒店房間。醫管局主席范鴻齡說，非常感謝新世界發展有限公司在疫情嚴峻的時刻，適時作出這善舉。

新世界補充，疫情以來先後推出多項措施，協助社區抗疫，包括無償借出粉嶺一幅3.5公頃土地興建方艙醫院，免費派發30萬套快速抗原檢疫包及逾2千萬個口罩等。

另外，Uber宣佈為醫護送上1萬次Uber Taxi行程 總值港元100萬，詳情即看：【下一頁】

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴