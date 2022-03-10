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【疫下購物】迪士尼樂園新推網上商品平台　逾400款產品兼有新品每周上架

社會 15:45 2022/03/10

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熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

迪士尼樂園新推網上商品平台，逾400款產品供選購新品每周上架。（迪士尼樂園提供）

度假區推出全新 「香港迪士尼樂園網上商店 」 ，內有超過400款商品，商品每周更新於樂園關閉期間更提供本地送貨服務，只要淨交易額滿800港元，即享免費送貨，而800元以下只需50元運費即可送到家中。

每周新商品上架，買滿指定金額即享免費送貨超過400款全新及熱賣商品中，當中有全新迪士尼與彼思電影《熊抱青春記》主題商品；可愛粉嫩色糸的米奇與好友春日、櫻花主題商品；應節的國際婦女節主題商品；更有全新Dwell Well Be Well 系列家居用品，無論是廚具、還是書桌文具等都一應俱全。

率先欣賞部分商品：

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顧客於網店購物滿淨交易額800港元，即享免費送貨，而800元以下只需50元運費即可送到家中。除此之外，香港迪士尼還為賓客準備了一系列網上購物優惠，賓客於網上商店購物滿1,000元或以上可獲贈價值150元以上之指定免費禮物。而「奇妙處處通」會員折扣將適用於大部分正價商品，結帳時請登入會員帳號，即能享有優惠。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳麗娜

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