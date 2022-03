【疫下購物】迪士尼樂園新推網上商品平台　逾400款產品兼有新品每周上架

▲ 迪士尼樂園新推網上商品平台,逾400款產品供選購新品每周上架。(迪士尼樂園提供)

度假區推出全新 「香港迪士尼樂園網上商店 」 ,內有超過400款商品,商品每周更新;於樂園關閉期間更提供本地送貨服務,只要淨交易額滿800港元,即享免費送貨,而800元以下只需50元運費即可送到家中。

每周新商品上架,買滿指定金額即享免費送貨超過400款全新及熱賣商品中,當中有全新迪士尼與彼思電影《熊抱青春記》主題商品;可愛粉嫩色糸的米奇與好友春日、櫻花主題商品;應節的國際婦女節主題商品;更有全新Dwell Well Be Well 系列家居用品,無論是廚具、還是書桌文具等都一應俱全。

率先欣賞部分商品:

顧客於網店購物滿淨交易額800港元,即享免費送貨,而800元以下只需50元運費即可送到家中。除此之外,香港迪士尼還為賓客準備了一系列網上購物優惠,賓客於網上商店購物滿1,000元或以上可獲贈價值150元以上之指定免費禮物。而「奇妙處處通」會員折扣將適用於大部分正價商品,結帳時請登入會員帳號,即能享有優惠。

責任編輯:陳麗娜