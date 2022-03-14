專利過濾遠紫外消毒儀　極速殺菌消毒　健康安全對人體無害

第五波疫情肆虐下，大部分人又再展開Work From Home、網課生活，教一眾小市民加倍關注日常家居清潔衛生，以確保家人、小朋友及毛孩健康。除了日常勤洗手、酒精搓手、頻繁更換潔淨衣物及拖地消毒外，亦可以考慮為家居添置最新消毒儀器，幫助室內環境潔淨細菌與病毒。通過嚴格安全檢測、對人體無害的Lumenizer™ 300過濾遠紫外消毒儀，可謂家居潔淨好幫手，能夠全天候快速高效殺菌消毒，締造一個舒適無菌無毒的家園。

▲ 疫下新常態多了人Work From Home、網課等，教一眾小市民加倍關注日常家居清潔衛生，以確保家人、小朋友及毛孩健康。

遠紫外線波長222nm 數秒高效殺菌消毒



細菌病毒彷彿無處不在，更時常依附在皮膚或衣物上。為此，一部能快速清除細菌與病毒兼對人體安全的消毒儀器，顯得尤其重要。Lumenizer™ 300過濾遠紫外消毒儀採用專利過濾遠紫外技術，將紫外線波長維持在對人體無害的222nm安全水平，最快可幾秒內破壞99.999%細菌、病毒及新型冠狀病毒中的DNA或RNA分子結構，造成病源體無法再生，達到高效滅活效果，24小時全天候提供安全可靠的殺菌消毒。

▲ Lumenizer™ 300過濾遠紫外消毒儀採用專利過濾遠紫外技術，將紫外線波長維持在對人體無害的222nm安全水平，最快可數秒消滅細菌病毒。

放射性研究專家認證 奧運國家隊指定採用



紫外線波長222nm有別於一般戶外紫外線（235nm），為世界衛生組織（WHO）認證能直接且有效消滅新冠病毒及流感的紫外線。而Lumenizer™ 300過濾遠紫外消毒儀所採用的紫外線波長222nm劑量，既符合國際最高安全等級標準（23 mJ/cm2）和光生物安全檢測*，亦通過了國家實驗室認證，確保對人體及眼睛安全無害。此外，哥倫比亞大學公共衛生學院放射性研究所主任David J Brenner亦證實，使用LumenLabs過濾遠紫外燈能在10秒內達到99.999%滅活效果，有助減低病毒傳播風險，為全家帶來無菌無毒空間，降低互傳機率。在2020的杜拜世博，Lumenizer™ 300過濾遠紫外消毒儀已經被廣泛使用；2020東京奧運會更成為中國國家隊專用消毒設備，並沿用至日常訓練及比賽，是為信心保證。

▲ Lumenizer™ 300過濾遠紫外消毒儀所採用的紫外線波長222nm劑量，既符合國際最高安全等級標準和光生物安全檢測*，亦通過了國家實驗室認證，確保對人體及眼睛安全無害。

獨特濾鏡雙重保護 專業級安裝人機共存



再者，維持於222nm的有限波長紫外線會被皮膚外層的死皮吸收，不會穿透皮膚，可見具有穩定安全性和醫學應用潛能，適宜活用於限制各種微生物和病毒的疾病傳播，包括現時肆虐的新冠疫情。為加強安全保障，Lumenizer™ 300過濾遠紫外消毒儀更加設雙重保護，以獨特的濾鏡幫助防洩有害紫外光，亦需經由製造商或授權經銷商進行規劃及制定安裝使用建議，包括最低安裝高度，務求實現「人機共存」的理念，讓健康多一重防疫保護。

*國際最高安全等級-IEC 62471光生物安全檢測中，LUMENIZER為Exempt（完全無害）。



港澳地區總代理LEXI - LumenLabs™ 300過濾遠紫外消毒儀

詳細資訊：https://www.lexitech.com.hk/pages/lumenizer-300



（資料由客戶提供）