【第五波疫情】確診及陽性個案共31402宗 第五波累計逾60萬宗陽性個案【不斷更新】

▲ 確診及陽性個案共31402宗，3區累計最多個案。

本港第五波疫情嚴峻，確診宗數持續破萬，多區圍封強檢亦揪出確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（10日）下午召開疫情記者會，講解最新疫情。今日公布確診及陽性個案共31,402宗，包括24,390宗核酸檢測確診個案，和7,012宗經快速測試確診個案。

【16：49】

歐家榮表示，疫情個案的高峰在三月在出現，當時大約每日5萬多宗個案，而過去4日個案維持2萬至3萬多宗，疫情高峰見頂，疫情開始回落，現時對疫情感樂觀，但希望市民不要鬆懈。

【16：45】

何婉霞表示，東華三院馮堯敬醫院明日起轉作定點救治醫院，260張病床改為治療確診病人。

醫院其餘留醫病人已陸續轉院，老人科日間醫院服務已暫停。（詳情即看：【下一頁】）

【16：40】

何婉霞表示，有180人染疫後於昨日離世，包括123名男性57名女性，年齡介乎47歲至112歲，當中167人屬65歲以上長者。

昨日較年輕死者中，大部分有長期病，其中有一名48歲健康男敗血病後死亡。（詳情即看：【下一頁】）

【16：35】

第五波情累計錄2,937宗死亡個案，年齡介乎11個月至112歲。防護中心分析指，現時染疫後死亡率為0.46%，而死亡個案中有90.7%人未完成2劑疫苗接種。（詳情即看：【下一頁】）

【16：35】

歐家榮表示，再多23間院舍有新增個案，12間為安老院舍，11間為殘疾人士院舍，共涉190宗個案。當中144宗是院友，46宗是職員。第五波疫情累計725間安老院舍受到影響。

另外，至少1728宗死亡個案涉及院舍院友，絕大部分是院舍院友。（詳情即看：【下一頁】）

【16：35】

歐家榮指，第五波疫情累計逾60萬宗陽性個案，觀塘區佔最多個案約12.8%，其次為元朗佔9.6%，沙田佔9%。

【16：30】

本港今新增24,390宗核酸檢測確診個案，有2,706宗由醫院管理局確診；有2,352宗由公共衛生化驗處確診；其餘19,332由私人化驗所或者其他化驗所確診，當中只有10宗是輸入性個案，其餘為本地個案。

在基因分析方面，於衞生防護中心化驗的2,352宗個案中，沒有L452R的個案，774為omicron，其餘未知。

截至昨日，新冠病毒快速抗原測試呈報平台共收到7,012宗完成呈報並已核實資料，已發隔離令等。

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記者：TOPick港聞組