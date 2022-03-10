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【喜歡妳是妳】再下一城入圍澳洲電影節　楊潮凱：團隊感到鼓舞及光榮

娛樂 18:31 2022/03/10

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港產電影《喜歡妳是妳》入圍澳洲電影節。（《喜歡妳是妳》劇照）

由楊偲泳與談善言主演、楊潮凱與吳詠珊聯合執導的港產電影《喜歡妳是妳》，繼早前入圍大阪亞洲電影節及在韓國上映後，再下一城於澳洲入圍當地的電影節，為港爭光。

《喜歡妳是妳》榮獲澳洲觀眾票選最佳劇情片（Queer Screen’s 29th Mardi Gras Film Festival 的 Audience Award for Best Narrative Feature），深受當地觀眾愛戴。

【喜歡妳是妳】楊潮凱處男作再衝出香港　新晉導演：將香港電影介紹給全世界

最新影片推介：Jeremy專訪

楊潮凱感謝澳洲觀眾

導演楊潮凱回應TOPick：「首先要多謝澳洲Mardi Gras Film Festival揀選《喜歡妳是妳》入圍， 之後當然要多謝一班入場及投票支持這部電影的澳洲觀眾朋友。」

他續指：「可以將一部香港電影帶到澳洲，並且得到當地觀眾的肯定，獲得觀眾票選最佳劇情片，對於我們整個團隊來說是很鼓舞及很光榮的事情。」

他希望：「疫情快些過去，我們一班創作團隊可以親身飛到當地跟觀眾交流。」

【喜歡妳是妳】楊潮凱導演處男作衝出香港　入圍大阪亞洲電影節：成件事好夢幻

（受訪者提供）

寓工作於娛樂

談到近況，楊潮凱透露：「最近忙於拍攝一個攝影節目『咔嚓咔嚓』，跟觀眾分享一些拍照的樂趣，可以寓工作於娛樂。」

記者：梁樂欣

撰文 : TOPick柴犬出動

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