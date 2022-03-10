【抗疫支援】信和集團捐贈2萬套血氧儀　及捐款100萬支援院舍

▲ 信和集團捐贈2萬套血氧儀，及捐款100萬支援院舍（資料圖片）

本港第5波疫情持續，信和集團及旗下黃廷方慈善基金與香港聖公會福利協會、香港家庭福利會、明愛社會工作服務部及嗇色園社會服務統籌處等社區夥伴合作，向安老院及獨居長者捐贈2萬套血氧儀，預計下星期起派送；集團及黃廷方慈善基金亦向香港聖公會福利協會捐款100萬元，支援其轄下安老院和復康院舍在疫情下的運作需要。

此外，集團及黃廷方慈善基金與香港伊斯蘭青年協會、Pakistan Islamic Welfare Union、 香港尼泊爾聯會及香港社區組織協會合作，向基層家庭及少數族裔派發25 萬個兒童口罩。

信和表示，2萬套血氧儀中，3000套將透過香港聖公會福利協會發送至其轄下9間安老院舍及3間復康院舍和與其合作的私人安老院，血氧儀測量使用者血氧水平及脈搏率，監測呼吸異常情況及身體狀況惡化的早期症狀。

信和集團副主席暨黃廷方慈善基金董事黃永光表示，長者接種率最低，是風險最高的群組，血氧儀可提供有關健康狀況的重要數據，有助及早發現異常情況並為長者提供適時醫療護理，

集團除捐贈超過28萬套快速抗原檢測試劑及500套遙距健康監測系統和必需品予基層朋友，亦向醫院管理局及香港兒童醫院捐款，支援兒科服務，並透過社區隔離設施酒店計劃，將旗下一酒店改為社區隔離設施，供症狀輕微或無病徵患者使用，紓緩公共醫療系統壓力。

其他支援包括為居住在不適合居家隔離的劏房單位家庭及應屆香港中學文憑試考生提供臨時住宿，以及與海洋公園合作，為1萬名基層家庭的兒童居家抗疫期間提供一系列關於海洋生物多樣性的網上學習課程。

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責任編輯：鄧凱文