【第五波疫情】廉署與資科辦合作抗疫物資包分發　昨日派發至逾2萬個家庭

▲ 薛永恒到廉政公署視察抗疫物資包分發中心運作。（政府新聞處）

本港疫情嚴峻，仍有大量尚待入院或在家中隔離。廉政公署調配人手負責抗疫物資包分發，並與資訊科技總監辦公室職員合作，向尚待入院或隔離設施的確診人士、同住人士派發物資包。昨日一天已向超過2萬個家庭、近5萬名人士派發物資包。創新及科技局局長薛永恒今日（10日）到有關分發中心視察。

資科辦自今年2月下旬起，按衞生防護中心的指示，向尚待入院或隔離設施的確診人士，及其同住人士派發物資包。物資包會派發到每戶的門外，內有抗疫用品如快速抗原測試包及探熱器，亦有抗疫中成藥「連花清瘟膠囊」。

薛永恒今在廉政專員白韞六陪同下，到廉政公署視察抗疫物資包分發中心運作。薛永恒說，廉署在高峰期動員超過100人，與資科辦職員並肩作戰，應對期間染疫人數急速攀升，而對物資包需求大增的挑戰。他指出，資科辦致力招募更多服務承辦商加入派送行列，包括多家物流平台車隊及物流公司，以提升派發數目，其中昨日向超過2萬個家庭、近5萬名人士派發物資包。

▲ 薛永恒到廉政公署視察抗疫物資包分發中心運作。（政府新聞處）

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責任編輯：黃悅晴