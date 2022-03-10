【死亡個案】公立醫院昨增180名患者離世　48歲無長期病患男士敗血病後死亡

▲ 一名48歲無長期病患、快速測試呈陽性的男士敗血病後死亡。

本港第五波疫情持續，今日（10日）新增共31,402宗確診個案，當局再公布281宗死亡個案。

有180人染疫後於昨日離世，包括123名男性57名女性，年齡介乎47歲至112歲，當中167人屬65歲以上長者；94人居住於院舍；112位沒有接種疫苗，22位已打兩針，36位已打一針。由於數據滯後，2月28至3月8日再有101名病人離世，包括57男士、44名女士，年齡介乎52歲至103歲。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，昨日較年輕死者中，大部分有長期病，詳情如下：

48男，沒有長期病。3月6日做快速測試陽性，兩日來有肚痛情況，8日到急診室求醫，醫護發現他有壞死性筋膜炎，為他進行急救及放膿，其後病人出現細菌性敗血病，相信死因與新冠肺炎關係不密切

47歲女，有腫瘤，有擴散情況

4名有長期病人士，分別為49歲男士、54歲男士、57歲女士、59歲女士，分別要洗腎、患癌症等。

何婉霞表示，過去24小時有75名病人情況危殆，71名危殆病人於深切治療病房留醫；173人情況嚴重。現時共有9,350名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫。

何婉霞表示，目前大部分在亞博留醫的人士為長者，普遍為不良於行、要長期卧床或有長期病患，需要較多醫護人員照顧8號及10號展館內的病人。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮就表示，截至昨日（9日）第五波疫情共有2,937宗死亡個案，新增281宗，死亡率為0.49%，年齡乎介11個月至112歲，當中5宗為兒童個案，全部小於10歲。分析第五波的死亡個案數據，在死亡個案中有，60歲或以上長者達2791宗，佔95%；2,030人為80歲以上，詳情即看：【下一頁】

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記者：黃悅晴