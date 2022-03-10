【DIY特飲】gülshax汝茶推浪漫瑰麗美肌禮盒 隨盒附送冬雪玫瑰特飲DIY食譜

▲ gülshax澳門茶飲品牌汝茶， 推浪漫瑰麗美肌禮盒。

土耳其玫瑰護膚品牌 gülsha x 澳門茶飲品牌汝茶聯乘推出季節限定 — 浪漫瑰麗美肌禮盒，以玫瑰作為主題，在家中與摰愛DIY特飲，品嚐自家親調的特飲之外，更可用上gülsha大馬士革玫瑰護膚品，全天候呵護肌膚。套裝包括：gülsha晨露純玫瑰活肌水（50ml）、gülsha晨露純玫瑰潔面粉 （28包裝）、gülsha 精美月曆、汝茶浪漫冬雪玫瑰特飲DIY原材料，套裝售價248元。

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汝茶浪漫冬雪玫瑰特飲 DIY食譜

套裝原材料可製作 2 杯份量，包括：汝茶自家特調玫瑰普洱茶 x 2 包、蒟蒻粉 x 1包、玫瑰花乾 x 2 顆、菠蘿果茸 x 1 樽、玫瑰鮮花蜜漬 x 1 樽、荔枝汁 x 1 樽（由汝茶使用天然配料及果醬調配，保存期至 31/5/2022）

做法：

自備材料：冰糖 30g / 熱水 900ml / 冰塊半杯 / 攪拌棒 1 支

1) 蒟蒻+300ml 熱水或玫瑰普洱茶及 30g 冰糖融化，放在雪櫃 2 小時至凝固，凝固後再加進紙杯內 1/3 位置；

2) 玫瑰普洱茶包以 90-95 度熱水沖泡 300ml，泡 3 - 5 分鐘 (可來回沖泡 2 次) ；

3) 把菠蘿果茸、荔枝汁、玫瑰鮮花蜜漬緩緩倒進杯內，加入茶湯攪拌，放冰塊或二次浸泡的玫瑰普洱茶湯至 9 成滿，最後以玫瑰花乾裝飾。

4) 可按個人口味補上浸泡的玫瑰普洱茶湯進飲品內，以調節飲品濃淡程度。

責任編輯：陳珈希