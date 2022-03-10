【第五波疫情】防護中心：疫情高峰見頂開始回落　籲市民勿鬆懈

▲ 衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮（資料圖片）

本港第五波疫情持續，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港疫情高峰由3月2日至4日出現，只計核酸檢測每日有5萬宗，至3月5至6日回落至3萬多，過去幾日2.5萬至3萬個月，現時疫情似乎見項，開始有回落跡象，快測平台顯示每日約一萬多宗，「似乎穩定，沒一個上升」，對疫情是樂觀，開始向下，但呼籲市民千萬不要鬆懈，留在家居。

每日肯定有超過萬人確診，現時設施都是不足，只能篩選病人，希望日後能將所有個案送入社區隔離設施。

被問到現時快測平台提供的隔離令只設英文版本，歐家榮表示，明白有市民未必明白，知道有需要提供中文版，會盡快安排中英文版本，並表明「唔好意思」，建議市民留意隔離令上的日期，指示隔離至何時，一般為14日，但如該患者已打齊2針，在陽性後第6、7日呈陰性便可離家。

今波疫情累計錄2,937宗死亡個案，年齡介乎11個月至112歲，以60歲或以上長者最高危，佔95%。防護中心分析指，現時染疫後死亡率為0.46%，而死亡個案中有90.7%人未完成2劑疫苗接種，其中打齊疫苗後染疫的死亡率為0.07%，未打齊針的死亡風險則大增24倍達1.75%；而80歲或以上確診長者中，完成兩針疫苗的死亡率為2.42%，相比未完成打針的11.39%，兩者相差5倍。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生會出席今疫情記者會。

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記者：鄧凱文