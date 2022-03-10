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【院舍爆疫】多23間院舍有新增個案　累計725間安老院舍受影響

社會 16:35 2022/03/10

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衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（資料圖片）

第五波疫情持續肆虐，院舍成為重災區，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，再多23間院舍有新增個案，12間為安老院舍，11間為殘疾人士院舍，共涉190宗個案。當中144宗是院友，46宗是職員。

第五波疫情累計725間安老院舍受到影響，過去兩星期便有437間安老院舍現個案，佔整體院舍54%，第五波疫情共22070萬宗個案涉及院友，佔整體院友29.4%。涉及職員則有5880宗個案，佔整體職員19.7%。

殘疾院舍方面，已有248間院舍出現個案或爆發，過去兩星期則有183間現個案，佔整體院舍54%。第五波疫情共5900宗個案涉及院友，佔整體院友32.3%；涉及職員亦有2220宗個案，佔整體職員約21%

另外，至少1728宗死亡個案涉及院舍院友，絕大部分是院舍院友。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃小冰

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