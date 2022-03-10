【定點醫院】東華三院馮堯敬醫院明起轉為定點醫院　260張病床改為治療確診病人

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（資料圖片）

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，東華三院馮堯敬醫院明日起轉作定點救治醫院，全院260張病床改為接收確診病人。

在該院留醫病人已陸續轉至大口環根德公爵夫人兒童醫院及麥理浩復康院，醫院的老人科日間醫院服務也已暫停。此外，醫院亦已規劃新冠病人出入醫院路線，及增加通風設備，和為員工提供適合的防護裝備等，同時會與港島西聯網醫院不同團隊保持聯絡，強化聯網的服務支援。

另外，何婉霞表示，伊利沙伯醫院正忙於將非新冠病人轉移到其他醫院，呼籲市民若非病情危急切勿前往伊利沙伯醫院急診室，避免加重醫護負擔和阻礙轉移病人工作。

伊利沙伯醫院過去一日已轉移超過4分1病人，會陸續安排其他病人轉院或出院，若病人情況仍讓緊急，未適合轉院則仍會留在伊利沙伯醫院。此外，醫院也已揀選60名合適轉至私家醫院的病人，私院初步確認會接受20個病人，會繼續和私家醫院商討，接收其餘40個合適的病人。

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記者：黃小冰