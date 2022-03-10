【Disney+劇集】《歐比王肯諾比》推出首支預告　伊雲麥葵格再演絕地大師

Disney+在今日（3月10日）發布星球大戰《歐比王肯諾比》（Obi-Wan Kenobi）首支預告片，劇集時空設定於《星球大戰前傳：黑帝君臨》（Star Wars Episode III：Revenge of the Sith）事件發生後的第10年。

故事講述絕地大師歐比王肯諾比（Obi-Wan Kenobi）面對他人生最重大的挫敗：最好朋友兼絕地學徒安納金天行者（Anakin Skywalker）沉淪與腐化，最後安納金天行者墮入原力的黑暗面，成為邪惡西斯大帝黑武士（Sith Lord Darth Vader）。

最新影片推介：Jeremy專訪

好拍檔再合作

演員陣容方面，由同時參與此劇監製工作的伊雲麥葵格（Ewan McGregor），繼星戰前傳三部曲後，再次演繹經典角色絕地大師（Jedi Master），聯同好拍檔凱頓基斯登遜（Hayden Christensen）一同回歸參與拍攝，繼續任另一重要角色黑武士，二人的默契與火花將會由電影燃燒至劇集。

其他演員陣容包括摩西英格蘭（Moses Ingram）、祖爾艾哲頓（Joel Edgerton）、邦妮派西（Bonnie Piesse）、卡苗蘭哲尼（Kumail Nanjiani）、‪茵迪拉瓦瑪 （Indira Varma）、羅拔費特（Rupert Friend）、奧謝拉傑克遜Jr（O’Shea Jackson Jr.）、姜成鎬（Sung Kang）、Simone Kessell及班尼沙夫戴（Benny Safdie）。



幕後團隊包括曾執導《曼達洛人》的Deborah Chow任導演兼監製，並由Kathleen Kennedy、Michelle Rejwan、伊雲麥葵格（Ewan McGregor）及Joby Harol聯合監製。《歐比王肯諾比》將於5月25日在Disney+獨家上線。