  • 23°C
香港時間 : 2022310日 (週四) 17:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Disney+劇集】《歐比王肯諾比》推出首支預告　伊雲麥葵格再演絕地大師

娛樂 16:33 2022/03/10

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

Disney+在今日（3月10日）發布星球大戰《歐比王肯諾比》（Obi-Wan Kenobi）首支預告片，劇集時空設定於《星球大戰前傳：黑帝君臨》（Star Wars Episode III：Revenge of the Sith）事件發生後的第10年。

故事講述絕地大師歐比王肯諾比（Obi-Wan Kenobi）面對他人生最重大的挫敗：最好朋友兼絕地學徒安納金天行者（Anakin Skywalker）沉淪與腐化，最後安納金天行者墮入原力的黑暗面，成為邪惡西斯大帝黑武士（Sith Lord Darth Vader）。

 

最新影片推介：Jeremy專訪

好拍檔再合作

演員陣容方面，由同時參與此劇監製工作的伊雲麥葵格（Ewan McGregor），繼星戰前傳三部曲後，再次演繹經典角色絕地大師（Jedi Master），聯同好拍檔凱頓基斯登遜（Hayden Christensen）一同回歸參與拍攝，繼續任另一重要角色黑武士，二人的默契與火花將會由電影燃燒至劇集。

其他演員陣容包括摩西英格蘭（Moses Ingram）、祖爾艾哲頓（Joel Edgerton）、邦妮派西（Bonnie Piesse）、卡苗蘭哲尼（Kumail Nanjiani）、‪茵迪拉瓦瑪 （Indira Varma）、羅拔費特（Rupert Friend）、奧謝拉傑克遜Jr（O’Shea Jackson Jr.）、姜成鎬（Sung Kang）、Simone Kessell及班尼沙夫戴（Benny Safdie）。
 
幕後團隊包括曾執導《曼達洛人》的Deborah Chow任導演兼監製，並由Kathleen Kennedy、Michelle Rejwan、伊雲麥葵格（Ewan McGregor）及Joby Harol聯合監製。《歐比王肯諾比》將於5月25日在Disney+獨家上線。 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【Disney+電影】迪士尼彼思新作探討青春期考驗　《熊抱青春記》裙腳女被欺凌突變小熊貓
16:18 2022/03/04
【Disney+電影】迪士尼彼思新作探討青春期考驗　《熊抱青春記》裙腳女被欺凌突變小熊貓
【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片　坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】
18:00 2021/09/02
【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片　坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】
【永恆族】女主角陳靜原是半個香港人　由牛津法律系才女至ＭARVEL超級英雄
12:07 2021/11/04
【永恆族】女主角陳靜原是半個香港人　由牛津法律系才女至ＭARVEL超級英雄

你可能感興趣

【Disney+電影】迪士尼彼思新作探討青春期考驗　《熊抱青春記》裙腳女被欺凌突變小熊貓
16:18 2022/03/04
【Disney+電影】迪士尼彼思新作探討青春期考驗　《熊抱青春記》裙腳女被欺凌突變小熊貓
【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片　坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】
18:00 2021/09/02
【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片　坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】
【永恆族】女主角陳靜原是半個香港人　由牛津法律系才女至ＭARVEL超級英雄
12:07 2021/11/04
【永恆族】女主角陳靜原是半個香港人　由牛津法律系才女至ＭARVEL超級英雄
Disney＋ 荷里活 電視劇 電影 Disney

最高瀏覽

【疫下生活】港媽確診在家隔離14天照做家務　分享11招防疫法3子女未被傳染
13:56 2022/03/09
【疫下生活】港媽確診在家隔離14天照做家務　分享11招防疫法3子女未被傳染
【大S再婚】具俊曄抵達台灣接受隔離　徐熙媛丈夫親解光頭30年之謎
15:36 2022/03/09
【大S再婚】具俊曄抵達台灣接受隔離　徐熙媛丈夫親解光頭30年之謎
【醫護控訴】伊利沙伯醫院員工大會醫護壓力爆煲　前主管激動落淚：同事捱得好辛苦
今日 10:15
【醫護控訴】伊利沙伯醫院員工大會醫護壓力爆煲　前主管激動落淚：同事捱得好辛苦