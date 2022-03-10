【特首選舉】鄧忍光：5月8日是目前唯一方案　倘再修改料需再動用《緊急法》

▲ 政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光（右）。（立法會直播截圖）

政府上月引用《緊急法》，押後舉行特首選舉。政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光強調，5月8日是特區政府目前唯一方案，假設要再修改選舉日期，料要再次動用《緊急法》。

立法會一個小組委員會，今日完成審議涉及押後選舉的相關規例。會議期間，多名議員關注會否再次改期。

鄧忍光指出，特首選舉是重大舉措，不單牽涉特區政府，亦牽涉中央政府對此的意見，強調行政長官選出後的委任屬中央事權，因此需要一個很莊嚴程序去處理。

鄧忍光表示：「假設我們萬一要再修改這個日期的時候，現在看來，應該都再次用《緊急情況規例（條例）》。」

他解釋：「大家要明白，這個程序本身是在法律上和憲制上，賦予了行政長官會同行政會議，在考慮出現危急情況後才去作出的法定，然後再要回來立法會，（再次）走現在的程序，當中便會牽涉立法機構對此的監察，以至有機會發表意見的合理程序。」

鄧忍光補充指，今次修改特首選舉日期後，5月8日已成為新的投票日，在《行政長官選舉條例》下，選管會仍然可以按照第21條，因應實際公眾衛生或社會秩序等情況，決定延期14日。

他又強調，當局有足夠人手籌備今次選舉，包括作出相應防疫措施，保障選舉順利進行。

政府在2月18日宣布引用《緊急法》，透過「先訂立、後審議」方式，將原定3月27日的特首選舉，押後至5月8日舉行。

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記者：胡偉明