【居家抗疫】鄧麗欣疫下居家繪畫　Stephy騷畫功獲網民提議開畫展

▲ Stephy 畫功超好。

第五波疫情嚴峻，大家都紛紛留家抗疫，而且疫情亦慘入娛圈，不少藝人都不禁中招，因此要停工休息。雖然暫時要留在家中不能外出，不過這都是一個好的時機令大家可趁機休息，重新出發。

比如鄧麗欣（Stephy）便在空閒時重拾畫畫這個興趣，並在網上分享畫作，Stephy畫了一隻名為「冠藍鴉」的小鳥，無論是眼神、神情或是形態都猶如真小鳥一樣，畫得出色，想不到她的畫功如此了得。

難怪曾與鄧麗欣合作電影《飯戲攻心》的導演陳詠燊留言大讚：「畀條生路其他藝人行吓得嗎？話晒都係同行」網民亦留言指Stephy可以開畫展，並希望Stephy可分享更多畫作。

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白老虎畫得很逼真

其實Stephy並非首次分享畫作，她在新年時曾畫過一幅白老虎的作品，逼真度超高，畫得非常有神態，同樣令人大讚。

原來Stephy畫得如此出色，皆因她在中學的時候修Art學人像和平面設計，隨後再修讀時裝設計，而她上載白老虎的畫作時表示：「印象中真的沒有認真的畫過動物，這應該是第一次心血來潮，我畫了白老虎，正好今年是虎年，正好現在大家都需要滿滿能量，就用來送給大家打低所有病菌，老虎雖然兇猛，白色也代表和平，祈求一切美好快將降臨世間。」

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溫碧霞的老虎作品被評像貓

除Stephy外，溫碧霞亦曾分享過其親畫老虎的作品，不過溫碧霞所畫的老虎擁有粗粗的眼線、溫柔微笑及可愛小手，令很多網民笑指像貓多過老虎，所以藝術真是各花入各眼。