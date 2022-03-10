【大S再婚】徐熙媛新奶奶每天煮飯照顧兒子　「媽寶」具俊曄52歲要單親母挑魚骨

▲ 具俊曄現時仍與75歲的單親媽媽同住，由媽媽照顧他的起居飲食。

台灣女星徐熙媛（大S）離婚不足4個月，前日（3月8日）宣布與韓國組合「酷龍」成員具俊曄結婚，消息震驚中港台及韓國娛圈，網民亦對具俊曄十分好奇，挖出他與單親媽媽曾拍攝多個真人騷節目，現年75歲的媽媽仍與兒子同住，每日照顧其起居飲食，更為年過半百的兒子挑魚骨。

現年52歲的具俊曄出身於單親家庭，曾與媽媽分開生活，後來才重新住在一起。兩母子早於2014年參演過韓國節目《Human Documentary Love》，媽媽直指當時40多歲的具俊曄單身，大嘆不想再每天嘮叨他結婚，「我已經放棄了，他自己看著辦」，最擔心是他沒有小孩，「上了年紀如果沒有孩子那該怎麼辦。」

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具俊曄常被母親催結婚生仔

兩母子先後再亮相真人騷節目《戀愛的滋味》和《on and off》，可見兩母子依然感情深厚，媽媽每天照顧兒子的起居飲食，具俊曄每天也一定會在家吃早餐，十分珍惜與媽媽的相處時光。

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由於具俊曄已經半百，媽媽對他的婚姻大事更焦急，在節目中媽媽又提到結婚生仔的話題，擔心他會孤伶伶。

你到現在還是一個人沒有小朋友！你就算現在生小孩，等到60歲時，小孩才上小學。

▲ 媽媽之前在另一節目，又提到兒子的婚姻。（影片截圖）

媽媽還擔心兒子沒有自理能力，在節目中她一邊煮飯一邊抱怨︰「要幫你挑魚骨到甚麼時候？」網民挖出節目後，馬上聯想到大S的「男人剝蝦論」。

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大S要男人代剝蝦殼

大S曾在內地節目《幸福三重奏》中表示，自己不吃蝦是因為不喜歡剝蝦殼，「從小到大，都是我爸幫我剝蝦皮（殼），我爸不在之後，我就不吃了。」她稱媽媽曾告訴她，吃蝦一定要男人幫忙剝。

所以我嫁給我老公（汪小菲）之後，他如果不幫我剝，我也不講，他如果幫我剝，我就吃。

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大S言論一出，被網民質疑她有公主病。如今網民笑指具俊曄也是「媽寶」，與大S非常匹配，但辛苦了大S的新奶奶，不但要幫兒子挑魚骨，還要幫新抱剝蝦殼。不過，有網民認為大S與具俊曄可能互相幫忙，也是一種浪漫。

在節目《戀愛的滋味》中，具俊曄曾經帶媽媽一起去相親，當媽媽得悉相親對象曾經離婚，忍不住當場黑面。回家後再詢問兒子時，得知女方已經35歲更令她不滿，但具俊曄稱自己都快50歲，相親對象30歲以上都好正常。大S同樣已離婚，更年屆45歲，似乎大S需下一番苦功去氹掂新奶奶了。

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責任編輯︰王明芳