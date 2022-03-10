【博士媽媽】陳美齡東京豪宅曝光與前首相為鄰　超強人生觀育出3名史丹福兒子

▲ 陳美齡在日本人氣仍然很高，經常出席不同活動，未有退休打算。

育有三子及史丹福教育學博士的陳美齡，今年66歲的她，在日本仍然非常受歡迎，她不時在社交網分享日常生活照，當中不乏大量的訪問、電視台錄影節目，錄歌等照片，工作相當忙碌。她不時在社交網站分享自己的近況，更意外令她在日本東京的豪宅曝光。

最新影片推介：

16歲就在日本出道的她，今年適逢在日本出道50周年，電視台為她製作了特輯，而下月更會發行兩張新唱片，昨日（9日）陳美齡上載去散步看花的照片，透露今天（10日）要在電視上演唱，是有關她的特輯，她說：



除了演唱，還有詳細的訪問！很感恩。希望能做得真誠和精彩！下個月又有兩張新CD發行！真犀利….兩張都是非常及水準的作品，希望所有都能得到支持吧！明天錄影開始的時間比較早，今天早點作好準備，快點睡覺，明天加油！

陳美齡在日本仍然維持相當高的人氣，形象正面和滿滿的正能量，令她廣受觀眾歡迎，她更善用在史丹福教育博士的知識，出了多本育兒著作及繪本，交流育兒心得，而她的三個兒子和平、昇平、協平，均是美國史丹福大學畢業，一門四傑，而陳美齡亦都將培養兒子的心得結合成多本著作，早年更和大仔金子和平聯合推出《家長不要做的35件事》等育兒書籍。

由於陳美齡是學者又是知名演藝人，她經常接受傳媒訪問，而選址都會在她的家進行，所以她在日本東京豪宅不時曝光，她寓所附近有多間名牌私立學校，當年是為遷就兒子所讀的西町國際學校，所以她選擇附近地皮起樓。大宅樓高四層，有7間房間，設有室內升降機，單是客廳已近1,100呎。家中裝修用了歐陸式風格，金碧輝煌，有水晶吊燈、樓梯、壁爐、羅馬柱，白色大理石地磚，傢俬全都是由香港訂造，再運送到日本。而鄰居更大有來頭，是前日本首相安倍晉三，認真犀利！

陳美齡早年曾推出自傳，當中她分享了她的人生觀及多句金句：

沒有一件東西是應得的，擁有的全部都是恩賜。

為人著想，是幸福的捷徑。

沒有和平，沒有真真正正的快樂。

為了實現夢想，其他力量也會隨著增強。

好奇心會打開人生的另一頁。

沒有不可能的事，只是還沒有想到；已經有人做的事，應該能做得更好。只要有心，一定有路。

每一天都是生日，每一天都值得慶祝。

抗癌的動力來自兒子

風光背後，其實陳美齡的人生路並不平坦，她在2007年發現患上乳腺癌，其後她做手術割除腫瘤，並進行長達五年的化療，陳美齡坦言當時因為藥物副作用，面腫到眼都見唔到，細仔為哄她開心，夜晚會去她床邊講笑話。

而當年二仔準備考入史丹福，由於十分擔心媽媽的病情，想回家陪伴，但她不准許，最後全無心機之下交白卷。幸好老師容許補考，二仔最後能考入史丹福。愛子心切比起自己，更擔心兒子的成長，怕自己看不到兒子長大成人，所以這是她一直堅強地抗癌的動力，終得到上天眷顧，戰勝病魔。

▼ 點擊圖片放大 +24 +23

責任編輯:陳麗薇