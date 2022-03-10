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【提早暑假】都大暑期網上學堂3月底免費開班　教小學生STEM、體育等

社會 16:53 2022/03/10

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「都大暑期網上學堂」將會於網上平台以互動形式進行，教授小學生多個學術專題。（大學提供）

第5波疫情下，全港本地學校提早於3、4月放「暑假」，為鼓勵小學生善用悠長假期繼續學習及支援家長，香港都會大學學生事務處將於3月下旬至4月期間，推出為期4周的「都大暑期網上學堂」，預計幫助全港約30間小學近千名學生，活動現正接受網上報名，費用全免。

「都大暑期網上學堂」得到九龍城民政事務署支持，並由都大約百名學生參與，透過自製教材於網上平台以互動形式教授小學生認識中國文化、環保、科學、STEM遊戲、生命教育、體育、攝影、理財、藝術等多個學術專題，以鼓勵小學生善用抗疫的時間在家學習專題知識，啟發各種潛能和發掘學習的興趣。同時，都大教育及語文學院同學更會教授「導師」同學教案製作及課室管理技巧。

課程為小一至小六學生而設，逢星期一至五，每日2堂，每堂1小時，費用全免。活動截止報名日期為3月16日，個別合資格學生更有機會獲得由都大食物銀行送出的愛心抗疫包。

活動及報名詳情請【按此】

都大副校長（學生事務及支援）郭予光表示，都大一直關心社會上不同範疇的需要，指疫情不但影響兒童正常學習生活，亦令不少家庭要倉卒地安排子女參與有意義的暑期活動，因此校方在短時間內籌辦是次活動，既能幫助小學生充實自己，同時支援有需要的家庭，更能體現都大學生取諸社會，用諸社會的精神。

「都大暑期網上學堂」將會於網上平台以互動形式進行，教授小學生多個學術專題。（大學提供）

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：馮琪雅

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